Erfolgreiche Partnerschaft von brotZeit e.V. und Lidl - über 10 Millionen Frühstücke an Schüler ausgegeben

Als größter Spender versorgt Lidl deutschlandweit rund 260 Grund- und Förderschulen mit rund 450 Tonnen Lebensmitteln pro Jahr

Starkes gesellschaftliches Engagement und neuer Rekord für den Verein brotZeit: Über 10 Millionen Frühstücke konnten bisher mithilfe von Lidl in Deutschland an Schüler von rund 260 Grund- und Förderschulen ausgegeben werden. Lidl ist Partner der ersten Stunde und stellt dem 2009 von Uschi Glas gegründeten Verein die benötigten Lebensmittel zur Verfügung. Auch in Corona-Zeiten kann sich dieser auf seinen langjährigen Partner verlassen. Gemeinsam wurden neue Wege gefunden, um an den Schulen die Frühstücke weiterhin anbieten zu können. brotZeit hat das Ziel, Grundschülern in Brennpunktschulen täglich ein kostenloses, ausgewogenes Frühstücksbuffet anzubieten. Im Rahmen seines gesellschaftlichen Engagements und Einsatzes für mehr Chancengerechtigkeit trägt Lidl mit seinen Lebensmittelspenden dazu bei, Kindern mit einer bewussten Mahlzeit einen guten Start in den Tag zu ermöglichen. Als größter Spender liefert das Unternehmen inzwischen jährlich rund 450 Tonnen frische und gesunde Lebensmittel deutschlandweit an die Schulen.

