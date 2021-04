Lidl

Mit Lidl Pay noch schneller und einfacher bezahlen

Heute startet bundesweit die neue Bezahlmöglichkeit in der Lidl-Plus-App, erste personalisierte Inhalte verfügbar

Neckarsulm (ots)

Mit dem Scan der Lidl-Plus-App an der Kasse können Kunden ganz einfach in einem Schritt ihre Coupons einlösen, auf Wunsch mit Lidl Pay bezahlen und erhalten im Anschluss ihren Sofortgewinn sowie ihren digitalen Kassenbon.

Damit möglichst alle Kunden diese einfache Bezahlmöglichkeit nutzen können, erfolgt die Zahlung per Lastschrift über das Girokonto. Zur Aktivierung müssen Kunden einmalig ihre Bankverbindung und ihre Adresse unter dem Punkt "Lidl Pay" in der Lidl-Plus-App hinterlegen sowie eine Pin vergeben.

Wollen Kunden mit Lidl Pay bezahlen, müssen sie dies vor dem Scan der Lidl-Plus-App kurz mit ihrer Pin, ihrem Fingerabdruck oder per Face-ID bestätigen. Am Ende des Kassiervorgangs fragt der Lidl-Mitarbeiter an der Kasse, ob die Zahlung mit Lidl Pay erfolgen soll. Nach der ersten Nutzung von Lidl Pay erhalten die Kunden einen Coupon über 5 Euro, der beim nächsten Einkauf ab 30 Euro eingelöst werden kann.

Erste personalisierte Inhalte bei Lidl Plus

Ergänzend zur neuen Bezahlmöglichkeit werden den Kunden zum Beispiel nun personalisierte Inhalte auf Basis ihres bisherigen Einkaufsverhaltens angezeigt. Dabei handelt es sich im ersten Schritt um bis zu 40 Produktempfehlungen, die zweimal wöchentlich aktualisiert werden.

Die Lidl-Plus-App erfreut sich größter Beliebtheit bei den Kunden. Sie wurde in Deutschland bereits mehrere Millionen Mal heruntergeladen und ist bei den beliebtesten Shopping-Apps durchgehend auf den vorderen Rängen zu finden. Die Spitzenbewertungen im App Store und bei Google Play spiegeln die hohe Zufriedenheit der Kunden mit Lidl Plus wider.

