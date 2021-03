Lidl

Lidl baut Geflügelfleischsortiment mit hohen Tierwohlstandards aus

Lidl will in den nächsten zwei Jahren den Anteil seiner Frischgeflügelprodukte mit den höchsten Haltungsstufen 3 (Außenklima) und 4 (Premium) verdoppeln. Bis Ende 2026 sollen außerdem mindestens 20 Prozent des Angebots an Frischgeflügelfleisch das Tierschutzlabel "Für Mehr Tierschutz" oder das Bio-Siegel tragen. Das hat Lidl dem Deutschen Tierschutzbund zugesichert, um eine tiergerechtere und nachhaltigere Fleischerzeugung zu fördern. Gleichzeitig erhalten Landwirte, die Fleisch für die Haltungsformstufen 3 und 4 erzeugen oder künftig liefern möchten, dadurch Planungssicherheit. Für die Umstellung des Sortiments arbeitet Lidl eng mit den Geflügelvermarktern zusammen.

Als Mitglied in der Initiative Tierwohl setzt sich Lidl außerdem dafür ein, die Kriterien der Haltungsformstufe 2 kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Verbraucher erkennen die höheren Tierwohlstandards transparent und nachvollziehbar durch die Kennzeichnung mit der unternehmensübergreifenden Haltungsform auf der Verpackung der Fleischprodukte.

