Lidl

Lidl kooperiert mit "Sallys Welt"

Lidl erweitert seine Food-Kompetenz mit der beliebten Koch- und Back-Youtuberin

Bild-Infos

Download

Neckarsulm (ots)

Ab sofort ist Saliha Özcan alias Sally von "Sallys Welt" neues Gesicht bei Lidl. Deutschlands erfolgreichste Food-Youtuberin begleitet Lidl rund ums Jahr zu Themen, die Kochen und Backen im Alltag betreffen und vor allem Familien ansprechen. Zum Start der Kooperation gibt Sally wertvolle Tipps zum Osterfest im Handzettel und in der aktuellen Oster-Broschüre. Online erscheint auf dem Lidl-Youtube-Kanal und auf www.lidl-kochen.de/sallys-welt jede Woche ein neues Rezeptvideo, in dem Sally Schritt für Schritt durch die Zubereitung führt. Im Lidl-Onlineshop wird sie künftig ausgewählte Produkte testen und empfehlen. Sie sind an dem "Sally empfiehlt"-Button zu erkennen.

Mit Saliha Özcan erweitert Lidl seine Kompetenz im Backsortiment sowie bei Rezepten. Eine umfangreiche Kampagne begleitet die Kooperation mit "Sallys Welt" in einem ersten TV-Spot in der Osterwoche, Print, Online, den sozialen Medien sowie mit Influencern.

Das Online-Video zum Beginn der Kooperation mit "Sallys Welt" ist unter lidl.de/sallys-videos zu finden.

Auch Sally hat zum Start einen viralen Film produziert, der unter dem folgenden Link zu sehen ist: sallys.link/lidl

Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell