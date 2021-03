Lidl

Ab heute bei lidl.de: Verkaufsstart von Corona-Schnelltests

Neckarsulm (ots)

Corona-Schnelltests für Zuhause: Ab heute, 6. März 2021, verkauft Lidl in Deutschland in seinem Onlineshop Schnelltests versandkostenfrei für 21,99 Euro pro 5er-Packung für den privaten Gebrauch. Anwender können den Selbsttest eigenständig durch einen Abstrich im vorderen Nasenbereich nutzen und bekommen innerhalb von 15 bis 20 Minuten das Ergebnis. In Kürze wird der Einzelhändler Corona-Schnelltests in allen Lidl-Filialen verkaufen. Das Angebot der Corona-Schnelltests bei Lidl ist ein wichtiger Schritt zum Schutz der Bevölkerung vor dem Virus. Zudem unterstützt die Maßnahme das Vorhaben der Bund-Länderkonferenz und trägt maßgeblich dazu bei, die Virusausbreitung zu verhindern.

Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell