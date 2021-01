Lidl

Dauerhafte Preissenkungen bei Lidl

Neckarsulm (ots)

Längste Mehrwertsteuersenkung im deutschen Lebensmitteleinzelhandel, dauerhaft reduzierte Preise und weitere Preissenkungen - auf den gewohnt günstigen Lidl-Preis ist auch im neuen Jahr Verlass. Nachdem Lidl als erster Lebensmittelhändler im Juni vergangenen Jahres die Mehrwertsteuersenkung bereits vor dem offiziellen Inkrafttreten an die Kunden weitergegeben hat, werden die Preise jetzt konsequenter Weise auch als letztes wieder an die reguläre Mehrwertsteuer angepasst. Darüber hinaus wurden im Januar bereits über 60 Artikel aus dem Marken- und Eigenmarkensortiment dauerhaft in allen Lidl-Filialen im Preis gesenkt. Damit gibt der Lebensmittelhändler Einkaufsvorteile konsequent an seine Kunden weiter. Zusätzlich setzt Lidl in gewohnter Weise mit den wöchentlichen Aktionspreisen starke Akzente und unterstreicht damit einmal mehr sein attraktives Preis-Leistungsverhältnis.

