Lidl

"Lidl Plus Rap": Lidl-Mitarbeiter wird zum Rap-Star

Bild-Infos

Download

NeckarsulmNeckarsulm (ots)

Lidl ist stolz auf seine Talente im #TeamLidl und fördert sie individuell - manchmal auch auf ungewöhnliche Weise, wie aktuell den 19-jährigen Tillmann: Der Lidl-Mitarbeiter aus Kahl am Main veröffentlicht mit Unterstützung seines Arbeitgebers sein erstes Rap-Video und landet damit einen Hit. Erst vor zwei Jahren startete Tillmann als Auszubildender im Unternehmen und leitet mittlerweile schon stellvertretend eine Filiale. Aber auch außerhalb der Filiale traut Lidl der jungen Nachwuchskraft einiges zu und bringt Tillmanns selbstverfassten Song "Lidl Plus Rap" über die digitale Kundenkarte "Lidl Plus" groß raus. Der Lidl-Fan rappt in fetten Punchlines über die Pluspunkte der App: Preisvorteile, Sofortgewinne und digitale Kassenbons. Tillmann bekommt in dem von Lidl professionell produzierten Rap-Video seine große Bühne und wird von echten Berühmtheiten in der Rap-Szene unterstützt, unter anderem von Musikvideoproduzent Orkan Çe. Unter #LidlMachtsMöglich veröffentlicht Lidl auf allen seinen Social-Media-Kanälen wie unter anderem Instagram, Facebook, LinkedIn und TikTok den Clip lidl.de/tillmannstraum.

Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

Pressekontakt:

Pressestelle Lidl Deutschland

07132/30 60 90 · presse@lidl.de

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell