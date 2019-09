Lidl

Nah, flexibel, innovativ - Lidl auf der Expo Real 2019

Mit modularen Filialkonzepten realisiert Lidl innovative Standortlösungen und bietet vielfältige Möglichkeiten für Partnerschaften im Immobilienbereich

Metropolfiliale in Frankfurt, integrierter Standort auf der Königsallee ("Kö") in Düsseldorf und eine Basisfiliale in Plattling - in ganz Deutschland optimiert Lidl die lokale Nahversorgung der Bevölkerung und entwickelt Filialen, die individuell auf die Bedürfnisse der Menschen vor Ort zugeschnitten sind. Auf der internationalen Fachmesse für Immobilien und Investitionen, Expo Real, vom 7. bis 9. Oktober stellt der Lebensmitteleinzelhändler seine flexiblen Filialkonzepte einem interessierten Fachpublikum aus Vertretern von Städten und Gemeinden sowie potenziellen Partnern aus der Immobilienwirtschaft vor.

"Wir wollen weiter wachsen und zwar dort, wo unsere Kunden sind. Deshalb intensivieren wir unsere Expansion insbesondere in den Ballungsräumen", erklärt Alexander Thurn, Geschäftsleiter Immobilien Lidl Deutschland. "Gerne arbeiten wir dabei mit Partnern aus der Immobilienwirtschaft zusammen, vor allem bei der Entwicklung neuer Projekte."

Expansion in Ballungsgebieten: Lidl-Metropolfiliale in Sindelfingen

Ein Beispiel für einen solchen Expansionsstandort ist die Mahdentalstraße in Sindelfingen im Großraum Stuttgart. Diesen Standort will Lidl selbst entwickeln und eine Filiale mit über 1.500 Quadratmetern Verkaufsfläche und 110 ebenerdigen Parkplätzen auf einem rund 9.500 Quadratmeter großen Grundstück errichten. Als ergänzende Nutzungen sind rund 80 Wohnungen über der Filiale sowie Gewerbeflächen geplant. Der Bauantrag soll in Abstimmung mit der Stadt in Kürze eingereicht werden. Voraussichtlich im dritten Quartal 2020 wird der Spatenstich stattfinden, die neue Filiale könnte dann im Jahr 2022 eröffnen.

"In den Ballungsgebieten begegnen uns besondere Herausforderungen in der Expansion, wie Flächenknappheit, hohe Grundstückspreise und Wohnungsmangel. Daher planen wir derzeit weitere Projektentwicklungen in ganz Deutschland. Dabei sollen unter anderem Wohnungen, Büros und Kinderbetreuungseinrichtungen entstehen", sagt Thurn.

Career Day auf der Expo Real: Lidl sucht motivierte Kollegen

Durch die laufende Expansion und die wachsende Zahl anstehender Projektentwicklungen erwarten die Lidl-Immobilienspezialisten zahlreiche neue und spannende Aufgaben. Dafür sucht das Unternehmen beim Carreer Day am 9. Oktober auf der Expo Real nach motivierten Kollegen. Von der Führungskraft bis zum Abiturienten: An einem eigens dafür eingerichteten Lidl-Stand können sich Interessierte und potenzielle Bewerber über die vielfältigen Aufgaben und Karrieremöglichkeiten in den Immobilienbereichen des Unternehmens informieren.

Die Termine von Lidl Deutschland am Lidl-Stand Halle C2, Stand 440:

- Montag, 7. Oktober 2019, 17.00 Uhr: Vielfalt entwickeln - Lidl-Konzepte zur Nahversorgung Stephan Luxem, Leiter Lidl-Immobilienbüro Rhein-Main Stephan Zwierzynski, Leiter Lidl-Immobilienbüro Düsseldorf - Dienstag, 8. Oktober 2019, 10.30 Uhr: Auf Vertrauen bauen - Partnerschaftliche Quartiersentwicklung von Mixed-use Immobilien mit Lidl Alexander Thurn, Geschäftsleiter Immobilien Lidl Deutschland

Lidl beim Career Day, 9. Oktober 2019

- Lidl Stand: Lounge Eingang West, Stand 19 - Podiumsdiskussion: Karriereperspektiven in den Bereichen Hotel, Einzelhandel und Logistik - 10 Uhr | Halle B1, Raum B11, 1.OG

Über Lidl Deutschland:

Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 32 Ländern präsent und betreibt rund 10.800 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.

