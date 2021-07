Chemieverbände Rheinland-Pfalz

Auszeichnung für Klimaschutz

BASF, Boehringer Ingelheim und Sotin gewinnen Responsible Care Preis 2021

Ludwigshafen (ots)

Der Responsible-Care-Preis ging in diesem Jahr an die drei Unternehmen BASF, Boehringer Ingelheim und Sotin. Mit den vorgestellten Projekten engagieren sich die Unternehmen weit über gesetzliche Vorgaben hinaus für hohe CO2-Einsparungen.

Die chemisch-pharmazeutische Branche zeigt seit Jahren mit der Initiative "Responsible Care", wie sie Verantwortung für den Schutz von Gesundheit, Umwelt und Menschen übernimmt. Jährlich werden die besten Projekte auf Landes- und Bundesebene ausgezeichnet. Der diesjährige RC-Wettbewerb steht unter dem Motto "Unser Beitrag zum Klimaschutz". Landessieger in Rheinland-Pfalz wurden drei zukunftsweisende Projekte:

BASF - Strategic CO2 Transparency Tool

In einem standardisierten und automatisierten Verfahren wird der CO2-Fußabdruck für jedes einzelne der 45.000 Produkte berechnet. Mit dem Tool hat das Unternehmen eine Blaupause für die Chemie-Branche geschaffen.

Sotin - klimafreundlichere Heizung mit ECO N2

Das Unternehmen in Bad Kreuznach hilft konkret im Alltag: In der Heizung sorgen Ausgleichsbehälter für einen gleichmäßigen Druck in der Wasserleitung. Diese Ausgleichsbehälter können nun mit Stickstoff, dem wichtigsten Bestandteil der natürlichen Zusammensetzung der Luft, befüllt werden. Zudem sind die Gasdruckflaschen im Kreislauf wiederwertbar. Bislang werden Sprayflaschen verwenden, die klimaschädliches Gas enthalten und als Sondermüll entsorgt werden müssen.

Boehringer Ingelheim - Klimaschutz mit den Mitarbeitenden

Boehringer Ingelheim wurde ausgezeichnet, weil es den Klimaschutz zum Teil des Arbeitsalltags macht. Dazu zählen verschiedene Einzelprojekte:

- Renaturierung der Selz für mehr Artenvielfalt, - Bike-to-Share-Station für Mitarbeitende auf dem Betriebsgelände, - Biokraftwerk und Solarenergie in Kombination mit intelligenter Energienutzung in den Gebäuden und - die Umstellung der Kantine auf klimafreundliche Speisen aus der Region.

Christine von Landenberg vom VCI-Landesverband Rheinland-Pfalz betreut die Wettbewerbe. Sie ist begeistert von der hohen Bandbreite der eingereichten Projekte: "Im Wettbewerb überzeugen die Unternehmen mit innovativen und einfachen Ideen für mehr Klimaschutz. Mit Sotin haben wir ein inhabergeführtes Unternehmen mit einer pfiffigen Lösung. Bei Boehringer Ingelheim steht die Einbindung der Mitarbeitenden im Fokus. Das Projekt der BASF bietet nicht nur Transparenz gegenüber Kunden, sondern wird auch einen relevanten Beitrag leisten, dass wir klimaneutral werden können."

Über Responsible Care

"Freiwillig mehr tun, als Gesetze und Vorschriften vorschreiben" ist das Motto von Responsible Care: In Deutschland schon seit mehr als 30 Jahren. So bekennt sich die chemische Industrie klar zum Klimaschutz: Sie senkt ihren eigenen Treibhausgasausstoß und trägt mit innovativen Produkten dazu bei, dass auch in anderen Bereichen der Wirtschaft Emissionen eingespart werden können: der spezifische Energiebedarf der Branche ging von 1990 bis heute um mehr als 50% zurück - ein Erfolg der einzelnen Unternehmen.

Original-Content von: Chemieverbände Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuell