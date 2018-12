Smarte Spielewelt: Ravensburger setzt bei Google-Kooperation kNOW! auf TERRITORY INFLUENCE

Pressebild kNOW! Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/57966 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/TERRITORY/Ravensburger" Bild-Infos Download

München (ots) - Ravensburger holt sich für die Produktkommunikation seines neusten Quiz- und Fun-Spiels kNOW! TERRITORY INFLUENCE an Bord. Die Influencer Marketing-Experten von TERRITORY, der Agentur für Markeninhalte, sind damit ab sofort für die On- und Offline Influencer-Kampagnen des Projekts verantwortlich. Ziel der Zusammenarbeit ist es, deutschlandweit die Bekanntheit des Spiels zu steigern und den Absatz anzukurbeln.

Bei der reichweitenstarken Kommunikation des international erfolgreichen Spieleherstellers setzt TERRITORY INFLUENCE auf einen Influencer-Mix mit insgesamt einhundert Everyday- und Micro Influencern. Um das Spiel für Quizbegeisterte wirkungsvoll zu bewerben, testen die Influencer das interaktive Spiel gemeinsam mit ihren Freunden und Bekannten und teilen ihre Erfahrungen direkt mit ihrem sozialen Umfeld sowie auf den Social Media-Kanälen. Die Kampagne startete am 20.11.und geht bis 27.12.2018. Bereits zum vierten Mal vertraut Ravensburger auf das Know-how von TERRITORY INFLUENCE. Die Kampagne für das neue Spiel kNOW! ist bereits die dritte des Jahres, in der ein optimal abgestimmter Influencer-Mix zum Einsatz kommt. Zuvor unterstützte das Team Ravensburger zum Beispiel beim Produktlaunch von tiptoi® CREATE.

Mit dem Fun-Spiel wird eine völlig neue Quizwelt erschaffen, die topaktuelle und täglich wechselnde Themen behandelt. Fragen wie "Wann geht morgen die Sonne auf?" oder "Wie weit ist es von hier nach Honolulu?" werden durch die Verknüpfung mit dem Google Assistant je nach Tag, Zeit und Ort individuell beantwortet. Das ermöglicht dem Nutzer einen spannenden und abwechslungsreichen Spielespaß, der niemals langweilig wird. kNOW! entstand in Kooperation mit Google und verfügt über mehr als 1.500 verschiedenen On- und Offline-Fragen.

"TERRITORY INFLUENCE hat bereits in vergangenen Projekten eindrucksvoll gezeigt, dass sie ihr Influencer Marketing-Handwerk sehr gut beherrschen. Wir vertrauen darauf, dass die Agentur uns auch bei unserem innovativen Projekt kNOW! tatkräftig unterstützen wird. Als eingespielte Partner ist es uns in Zusammenarbeit mit Google nun möglich, eine ganz neue Welt der Spiele zu eröffnen, die On- und Offline perfekt verzahnt", sagt Marketingleiter Christian Bulla.

"Wir freuen uns sehr darüber, eine weitere Kampagne mit Ravensburger und dieses Mal auch gemeinsam mit Google realisieren zu dürfen. Everyday- und Micro Influencer können vor allem im Spiele-Segment herausragende Effekte generieren, das wissen wir aus den zahlreichen vergangenen Kampagnen mit dem Spielehersteller und das werden wir auch für kNOW! leisten", so TERRITORY INFLUENCE-Geschäftsführer Stefan Schumacher.

Über TERRITORY INFLUENCE

TERRITORY INFLUENCE ist Europas größter Anbieter für Influencer Marketing. Mit über 4 Millionen registrierten Infleuncern in 14 Ländern Europas bieten wir als Einziger die gesamte Bandbreite von Everyday- Micro-, Category- und Star- Influencern. TERRITORY INFLUENCE ist ein Zusammenschluss der Marken trnd und InCirlces. trnd als Europas Marktführer für Everyday und Micro Influencer Marketing und InCircles bekannt als als die Influencer Marketing Lösung von Gruner & Jahr und bereits seit 2016 erfolgreicher Player im Segment Influencer-/ Testimonial-Marketing.

Der Zusammenschluss zu TERRITORY INFLUENCE macht es uns möglich, schnell und zielgerichtet individuelle Influencer-Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Dabei betreuen und beraten wir unsere Kunden bei ihren Marketing-Herausforderungen mit Leidenschaft und hohen Qualitätsansprüchen.

