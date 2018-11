Studie: Künstliche Intelligenz und Data Management - So rüstet Deutschlands Mittelstand sein Marketing auf

Infografik Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/57966 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/TERRITORY" Bild-Infos Download

Gütersloh (ots) - Data Management-Plattformen und Künstliche Intelligenz zur Ausspielung von eigenem Content und Werbung sind die beiden zentralen technologischen Treiber für den deutschen Mittelstand. Das belegt jetzt die repräsentative Umfrage "Digitalisierung im deutschen Mittelstand" der Agentur TERRITORY. Als Kommunikationsspezialisten für den neuen Mittelstand unterstützt Territory Mittelständler bei der Digitalisierung ihrer Kommunikations- und Marketingaktivitäten. Hierzu hat das Marktforschungsinstitut Innofact 300 Top-Manager im Mittelstand befragt (Stand: September 2018).

Zwei von drei Führungskräften (67 Prozent) sind der Meinung, dass Technologielösungen, die sämtliche Daten der Unternehmen zentral verwalten und auswerten, für ihr Unternehmen an Bedeutung gewinnen werden: Jeder Vierte davon (23,7 Prozent) geht sogar von einer stark steigenden Relevanz aus. Noch höhere Priorität bekommt das Thema Künstliche Intelligenz zur Ausspielung von redaktionellen Inhalten und Werbung: Eine stärkere Relevanz fürs Unternehmen prognostizieren hier 70,7 Prozent der Top-Manager im Mittelstand. 38 Prozent davon sehen eine zunehmende und 32,7 Prozent sogar eine stark zunehmende Bedeutung

Die hohe Priorität von KI korrespondiert dabei unmittelbar mit dem künftigen Kommunikationsmix im Mittelstand: 69,3 Prozent aller Geschäftsführer und Marketingleiter sagen, dass Social Media an Bedeutung gewinnen wird, 53,7 Prozent prognostizieren dies für Content Marketing. Damit sind beide Disziplinen führend, was den zukünftigen Bedeutungszuwachs betrifft. Am anderen Ende der Skala rangieren Newsletter und klassische Werbung: 18 Prozent der Befragten sehen Newsletter künftig als weniger wichtig - bei der klassischen Werbung liegt der Wert sogar bei 37,7 Prozent.

Noch unentschlossen ist man in den Top-Etagen des Mittelstandes beim Thema Chatbots. Mehr als die Hälfte der Befragten (54,3 Prozent) glaubt an den Bedeutungsgewinn des textbasierten Dialogsystems. Jeder Fünfte (17,7 Prozent) spricht Chatbots sogar eine stark zunehmende Bedeutung zu. 45,7 Prozent sehen hingegen keine steigende Bedeutung.

Noch skeptischer sind die Manager bei den tatsächlichen Zukunftsperspektiven von der Blockchain-Technologie: 46,3 Pozent aller Geschäftsführer und Marketingleiter glauben nicht, dass die momentan viel diskutierte Technologie künftig eine steigende Bedeutung im Kundendialog haben wird. Obwohl Blockchain hierzulande noch gar nicht Fuß gefasst hat, prognostiziert bereits jeder Zwölfte schon eine abnehmende bzw. gar keine Bedeutung fürs Business. 13 Prozent haben von der Technologie nach eigenen Angaben sogar noch nie gehört.

Was die eigene Digitalkompetenz betrifft, gibt sich Deutschlands Mittelstand abteilungs-übergreifend Bestnoten. Das betrifft vor allem die Ressorts Kommunikation und Marketing, die von ihren Geschäftsführern mit "gut" bewertet wurden. Die Abteilungen Produktion und Personalwesen erhalten im Mittel eine 2-.

"Die Zahlen unserer Studie unterstreichen: Technologische Innovationen werden immer stärker zum Treiber im Marketing von mittelständischen Unternehmen. Das Zusammen-spiel von Technologie und menschlicher Kreativität schafft den Rahmen, um Markenin-halte zielgruppengenau zu konzipieren, aufzubereiten und auszuspielen", kommentiert Stefan Postler, Executive Board Member von TERRITORY, die Auswertung. Unter dem Motto "Zukunft Mittelstand" hat TERRITORY in Gütersloh eine spezielle Task Force zur Betreuung von mittelständischen Unternehmen ins Leben gerufen. Schon jetzt betreut die Agentur in diesem Segment zahlreiche Kunden über alle Disziplinen wie die Marken-führung, Sales & CRM und interne Kommunikation.

Über TERRITORY

TERRITORY ist die Agentur für Markeninhalte. Rund 1.000 Mitarbeiter arbeiten mit Leidenschaft und Überzeugung daran, für Unternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren, diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu beleben und so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Wir sind überall da, wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat, der beste Partner. Als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social- und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter, Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wir nennen das "Content to Results".

