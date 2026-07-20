Freie Ärzteschaft e.V.

Einladung: Kongress Freie Ärzteschaft

Gesundheit in Deutschland - quo vadis?

Hamburg/Essen (ots)

Ärztinnen und Ärzte sowie Patientinnen und Patienten stehen derzeit massiv unter Druck. Spargesetze, Primärversorgungsgesetz, Digitalgesetz, Klinikgesetz, Notfallreform - das Gesundheitswesen in Deutschland wird mit einer "Revolution" transformiert. Die Freie Ärzteschaft hat Datenexperten, Wissenschaftler und Juristen eingeladen, um mit uns über die Entwicklungen im Gesundheitswesen zu diskutieren.

Wir laden Sie herzlich zum Kongress 2026 ein.

Datum: Samstag, den 28. November 2026, 10.00 bis 16.00 Uhr

Ort: Hamburg, Ärztehaus der KV Hamburg, Humboldtstraße 56, Saal 1

PROGAMM

10.00 Uhr

Begrüßung

Wieland Dietrich, Vorsitzender Freie Ärzteschaft e.V.

Grußwort PD Dr. Birgit Wulff, Vizepräsidentin Ärztekammer Hamburg

10.15-12.30 Uhr

Digitalisierung ja, aber nicht so - Medizin braucht Menschen, keine Apps

Prof. Dr. Ullrich Kelber, Datenschutzbeauftragter des Deutschen Bundestages a. D., Honorarprofessor Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Caroline Roos, Stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg

Dr. Silke Lüder, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Stellvertretende Vorsitzende Freie Ärzteschaft e. V., Delegierte der Ärztekammer Hamburg

Podiumsdiskussion

Moderation: Jan Scholz, Chefredakteur Ärzte Nachrichtendienst

12.30-14.00 Uhr

Mittagspause

14.00-16.00 Uhr

Primärversorgung und Regressdruck - Wie viel Belastung verträgt die ambulante Medizin?

Wieland Dietrich, Vorsitzender Freie Ärzteschaft e. V., Delegierter der Ärztekammer Nordrhein

Prof. Dr. Thomas Drabinski, Kiel, Duale Hochschule, Institut für Mikrodaten-Analyse (IfMDA) Realität der medizinischen Versorgung in Deutschland und Folgen eines Primärversorgungssystems

Prof. Dr. Jens Prütting, LL.M. oec., Bucerius Law School, Leiter des Instituts für Medizinrecht, Rechtsanwalt

Sozialrechtliche Belastungen für Praxen am Beispiel eines großen Regressverfahrens

Podiumsdiskussion

Moderation: Jan Scholz, Chefredakteur Ärzte Nachrichtendienst

Fortbildungspunkte werden beantragt.

ANMELDUNG

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Bitte melden Sie sich bis zum 23. November 2026 mit vollständigem Namen und E-Mail-Adresse bei Frau Müller im Büro der Freien Ärzteschaft an:

E-Mail: mail@freie-aerzteschaft.de

Tel.: 0201 68586090

Wir freuen uns auf Sie und eine interessante Veranstaltung.

Mit herzlichen Grüßen

Bundesvorstand der Freien Ärzteschaft

Wieland Dietrich, Dr. Silke Lüder, Wolfgang Bartels, Dr. Frieder Haneberg, Dr. Heinz-Jürgen Hübner

Über die Freie Ärzteschaft e.V.

Die Freie Ärzteschaft e. V. (FÄ) ist ein Verband, der den Arztberuf als freien Beruf verteidigt. Er wurde 2004 gegründet und vertritt vorwiegend niedergelassene Haus- und Fachärzte sowie verschiedene Ärztenetze. Vorsitzender des Bundesverbandes ist Wieland Dietrich, Dermatologe in Essen. Ziel der FÄ ist eine unabhängige Medizin, bei der Patient und Arzt im Mittelpunkt stehen und die ärztliche Schweigepflicht gewahrt bleibt.

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