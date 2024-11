Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG

"Die Praktische Tierärztin": Renommierte Fachzeitschrift benennt sich nach 105 Jahren um und wird weiblich

Ab Januar 2025 passt sich der Titel "Der Praktische Tierarzt" nach über 105 Jahren den demografischen Veränderungen in der Tiermedizin an und wird zukünftig "Die Praktische Tierärztin" heißen.

Ein neuer Name für eine neue Ära: Die Fachzeitschrift "Der Praktische Tierarzt" wird angesichts der wachsenden Zahl an Tierärztinnen in der Branche in "Die Praktische Tierärztin" umbenannt und reflektiert den Wandel in der Veterinärmedizin.

Laut Statistik 2023 der Tierärzteschaft in Deutschland sind 24.001 der 33.845 tierärztlich Tätigen Frauen. Zudem sind über 80 Prozent der Praxisassistenten weiblich, und mehr als die Hälfte der niedergelassenen Tierärztinnen und Tierärzte sind ebenfalls Frauen. Diese Entwicklung ist seit mehreren Jahrzehnten zu beobachten, da seit den vergangenen 30 Jahren überwiegend Frauen Tiermedizin studieren. Im Wintersemester 2023/24 waren nahezu 93 Prozent der Studierenden weiblich.

Ingo Mahl, CEO der Schlüterschen Mediengruppe: "Die Veterinärmedizin hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert - wir reagieren also auf keinen kurzlebigen Trend, sondern auf eine langfristige und fortschreitende Entwicklung. Die Umbenennung unseres Titels ist ein logischer Schritt. Damit möchten wir nicht nur die überwältigende Präsenz von Frauen in diesem Berufsfeld anerkennen, sondern auch eine stärkere Identifikation und Zugehörigkeit für unsere Leserinnen schaffen. Unser Ziel ist es, eine Plattform zu bieten, die die Stimmen und Perspektiven aller Tierärztinnen und Tierärzte gleichermaßen repräsentiert."

Die Umbenennung tritt ab Januar 2025 in Kraft. Der neue Titel zielt darauf ab, die Realität in der Branche widerzuspiegeln. Inhaltlich hat sich das Heft stets weiterentwickelt, nun geht auch der Titel mit der Zeit.

Dr. Viola Melchers, Chefredakteurin von "Die Praktische Tierärztin": "Unser Magazin wird selbstverständlich weiterhin die gewohnte Qualität und Relevanz bieten. Es ist und bleibt unser Ziel, die Kolleginnen und Kollegen in der Veterinärmedizin mit relevanten Fachinformationen zu versorgen und sie bei den vielfältigen Anforderungen ihres Arbeitsalltags zu unterstützen und zu begleiten. Daneben ist es uns ein besonderes Anliegen, nah an der beruflichen Realität unserer Zielgruppe zu bleiben. Tierärztinnen wurden bei 'Der Praktische Tierarzt' 105 Jahre lang mitgemeint. Sie sind schon lange in der Mehrheit und sollen nun auch auf dem Titel stehen."

"Die Praktische Tierärztin" ist das offizielle Organ des Bundesverbandes Praktizierender Tierärzte (bpt). Auch der Verband befürwortet die Entscheidung zur Umbenennung des Fachmagazins.

Dr. Siegfried Moder, bpt-Präsident: "Unser Beruf wird immer mehr von Frauen getragen, das erleben wir natürlich auch im bpt. Daher unterstützt das bpt-Präsidium die Entscheidung, die Rolle der Tierärztinnen in unserem Berufsstand zu betonen und zu stärken. Die Umbenennung in 'Die praktische Tierärztin passt' in die Zeit."

"Die Praktische Tierärztin" berichtet über die Fachgebiete Kleintier, Pferd und Nutztier sowie über aktuelle Entwicklungen der Tiermedizin. Sie erscheint monatlich seit über 105 Jahren und veröffentlicht Originalien, Fallberichte und Übersichtsarbeiten zu neuen Diagnostikverfahren, Medikamenten und Therapiemethoden. Die wissenschaftlichen Arbeiten werden durch Fachredakteure betreut und durchlaufen eine Begutachtung (Peer Review). Ergänzend informieren Berichte aus der Wissenschaft, Experteninterviews sowie Journal Clubs über aktuelle, praxisrelevante Forschung. In jeder Ausgabe gibt es einen ATF-anerkannten Fortbildungsbeitrag.

