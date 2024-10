Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG

Fachzeitschrift "AutoRäderReifen-Gummibereifung" feiert 100. Geburtstag - Neuer Chefredakteur vorgestellt

Europas führende Fachzeitschrift in der Reifenbranche "AutoRäderReifen-Gummibereifung" feierte am 9. Oktober 2024 sein 100-jähriges Bestehen auf dem ADAC-Fahrsicherheitszentrum in Hannover. In diesem Rahmen wurde Chefredakteur Olaf Tewes, der zum 31. Januar 2025 in den Ruhestand geht, feierlich verabschiedet. Martin Schachtner übernimmt seinen Posten.

Am 9. Oktober 2024 fand die große Jubiläumsfeier der renommierten Fachzeitschrift "AutoRäderReifen-Gummibereifung" auf dem Gelände des ADAC-Fahrsicherheitszentrums sowie im ExpoWal in Hannover statt. Zahlreiche Gäste aus der Automobil- und Reifenbranche folgten der Einladung, um dieses bedeutende Jubiläum gebührend zu feiern.

Das Event bot ein abwechslungsreiches Programm, das sowohl Fachwissen als auch Unterhaltung beinhaltete. Die Gäste hatten die Möglichkeit, an Testfahrten teilzunehmen und sich in herausfordernden Gamification-Aktivitäten wie Fahrsimulatoren und VR-Brillen-Erlebnissen zu messen. Zudem wurden die Meilensteine der Fachzeitschrift sowie der Reifenindustrie in einer Galerie auf dem Veranstaltungsgelände gezeigt.

Ein besonderer Höhepunkt der Jubiläumsfeier war die festliche Vor-Verabschiedung von Chefredakteur Olaf Tewes, der nach über 15 Jahren engagierter Arbeit Ende Januar 2025 in den verdienten Ruhestand entlassen wird. In diesem Rahmen wurde Martin Schachtner, der ab sofort die Chefredaktion übernimmt und in den letzten Wochen von Olaf Tewes eingearbeitet wird, offiziell vorgestellt.

Martin Schachtner kommt von der Fachzeitschrift amz, die wie die "AutoRäderReifen-Gummibereifung" zur Schlüterschen Mediengruppe gehört. Die amz informiert Führungskräfte und Entscheidungsträger:innen in der Kfz-Branche und im Teilehandel über Neuheiten aus der Automobiltechnik sowie der Zulieferindustrie.

Ingo Mahl, CEO der Schlüterschen Mediengruppe: "Wir sind stolz darauf, auf 100 Jahre Erfolgsgeschichte der 'AutoRäderReifen-Gummibereifung' zurückblicken zu können. Unser großer Dank geht an Olaf Tewes, der unser Fachmagazin zusammen mit seinem motivierten Redaktionsteam über 15 Jahre lang erfolgreich geführt hat. Das Magazin profitierte von seinem fundierten und umfangreichen Branchenwissen, insbesondere im Lkw- und Werkstattbereich sowie seiner Reifenexpertise. Martin Schachtner bringt als erfahrener Journalist und Kenner der Branche alles mit, um das Magazin als neuer Chefredakteur weiter auf Erfolgskurs zu halten."

Die Fachzeitschrift "AutoRäderReifen - Gummibereifung" ist eine führende Publikation in Europa, die sich auf die Reifenbranche spezialisiert hat. Sie bietet umfassende Informationen, Analysen und Berichte über verschiedene Aspekte der Reifenindustrie, einschließlich neuer Technologien, Markttrends, Produkttests und Entwicklungen in der Reifenbranche.

Das Magazin richtet sich an Fachleute, Hersteller, Händler und andere Akteure der Branche und dient als wichtige Informationsquelle für aktuelle Themen und Innovationen. Mit ihrer langjährigen Geschichte und Expertise hat sich "AutoRäderReifen - Gummibereifung" als eine vertrauenswürdige Stimme in der Reifenbranche etabliert.

Über die Schlütersche

Die Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG bildet zusammen mit ihren bundesweiten Beteiligungen die Schlütersche Mediengruppe. Als Mediendienstleister für mittelständische Unternehmen konzipiert die Schlütersche Werbe- und Marketingkonzepte - digital, in Print oder crossmedial, alles aus einer Hand.

Das Service-Angebot umfasst unter anderem Einträge in Branchenverzeichnissen, die Erstellung von Unternehmenswebseiten und Suchmaschinenmarketing zur optimalen Sichtbarkeit im Web. Daneben verfügt die Schlütersche Mediengruppe über umfangreiches Branchenwissen: Rund 35 Fachzeitschriften und -zeitungen, Online-Medien, zahlreiche Bücher sowie führende Fachveranstaltungen gehören zum Portfolio.

Durch die Verbindung von Branchenexpertise und Mediendienstleistungen ermöglicht die Schlütersche den idealen Marketingauftritt ihrer Kunden.

Im Bereich der Mobilität erreicht die Schlütersche mit amz - die aftermarketzeitschrift, bfp FUHRPARK & MANAGEMENT und AutoRäderReifen - Gummibereifung die Unternehmer sowohl on- als auch offline. Das bfp FORUM versammelt als Event die Entscheider der betrieblichen Mobilität, die bfp AKADEMIE bietet eine breite Palette an Seminaren. Weitere Informationen finden Sie unter schluetersche.de.

