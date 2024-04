Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG

Für eine zukunftsweisende Industrie: Neues Fachmedium ReThink Industry begleitet branchenübergreifenden Wandel

Die Industrie steht bundesweit wie international vor großen Herausforderungen. Fachkräftemangel, knappe Rohstoffe und Produktionsmittel sowie die Umstellung auf klimaneutrale Prozesse sind Themen, mit denen sich alle Betriebe kurz- bis mittelfristig auseinandersetzen müssen. Die Schlüterschen Fachmedien unterstützen sie auf dem Weg zu einer zukunftsweisenden Industrie jetzt mit aktuellem Fachwissen für die Praxis: Das neue Fachmagazin ReThink Industry feiert seine Premiere am 13. Mai 2024.

Künftig erscheint der Titel zweimal im Jahr, davon einmal als gedrucktes Heft und einmal rein digital. Darüber hinaus berichtet die Redaktion mit einem monatlichen Newsletter und einem eigenen LinkedIn-Kanal über die wichtigsten Trends und Neuerungen.

Inhaltlich setzt ReThink Industry auf höchsten Nutzwert für die Leserinnen und Leser. Technische Lösungen und Best Practices gehören ebenso zu den Schwerpunkten wie Know-how zur aktuellen Gesetzgebung, zu Zertifizierungen und Förderungen. Das Magazin und die begleitenden Kanäle richten sich an die Personen in Unternehmen, die die Transformation steuern. Die Zielgruppen sind somit unter anderem Sustainability Manager, Geschäftsführung, Menschen mit Leitungsfunktionen und Transformationsbeauftragte.

"Die Entscheiderinnen und Entscheider der Industrie bekommen in ReThink Industry konkrete Anhaltspunkte, wie sie die Zukunft positiv gestalten - die ihres Unternehmens und darüber hinaus", sagt Sarah Schulz, Chefredakteurin des neuen Magazins. "Die politischen und ökologischen Rahmenbedingungen ändern sich aktuell so schnell und vielfältig wie selten zuvor. Wir liefern auf unseren Kanälen das notwendige Wissen, damit die Unternehmen künftige Entwicklungen früh erkennen und sich flexibel aufstellen können. Das wird immer mehr zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil", führt sie aus.

Frische Inhalte und etablierte Strukturen

Das Redaktionsteam um Sarah Schulz wird verstärkt durch den Fachjournalisten Gerhard Maier. Für die Beratung der Anzeigenkunden sind Karolin Lohner und Julia Feigl verantwortlich. In ReThink Industry fließt darüber hinaus die ganze Erfahrung der Industriemedien der Schlüterschen Mediengruppe ein, erläutert Business Owner Marco Weiß: "Die Industrietitel der Schlüterschen Fachmedien haben mit Marken wie der K-Zeitung, NCFertigung, Blech, International Aluminium Journal, Konstruktion & Entwicklung sowie dem Protector eine einzigartige Reichweite innerhalb der Industrie. Unsere Redaktion wird verstärkt Querschnittsthemen der Industrie fundiert und mit maximaler Tiefe recherchieren. Ein zentraler Bestandteil dieser Strategie ist ReThink Industry".

Die gedruckten Ausgaben des Magazins werden als Beilagen in den Industrie-Fachtiteln an 50.000 Leserinnen und Lesern ausgeliefert. Für die digitale Verbreitung des E-Magazins steht eine Reichweite von 8.000 Newsletter-Abonnenten und 82.000 Webseiten-Nutzern zur Verfügung.

"Unternehmen müssen jetzt zukunftsweisende Entscheidungen treffen. Dafür brauchen sie Kenntnisse über Innovationen, fundierte Analysen und Erfahrungsberichte. ReThink Industry begleitet die Industrie in ihrer Transformation", unterstreicht Marco Fenske, Geschäftsführer Schlütersche Fachmedien. "Unser Team wird ReThink Industry kontinuierlich weiterentwickeln und die Inhalte stets auf den Bedarf und die prägenden Trends in den Branchen ausrichten", so Fenske.

ReThink Industry veröffentlicht regelmäßig aktuelle Meldungen auf LinkedIn. Eine Leseprobe des E-Magazin ist hier kostenfrei verfügbar.

Über die Schlütersche Fachmedien GmbH

Die Schlütersche Fachmedien GmbH ist ein Tochterunternehmen der Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG und bildet zusammen mit weiteren Unternehmen die Schlütersche Mediengruppe. Die "Schlütersche" wurde 1747 gegründet. Mit ihren Fachmedien bietet die Schlütersche ein breitgefächertes und praxisorientiertes Portfolio an Fachzeitschriften, Branchenportalen, Fachbüchern, Events und eLearning-Angeboten in den Segmenten Industrie, Handwerk, Bau, Pflege, Kfz/Mobilität und Tiergesundheit an. Ergänzt wird das Portfolio durch die Ratgeberliteratur des Humboldt-Buchverlags.

Daneben unterstützt die Schlütersche Unternehmen und Entscheider:innen durch die Bereitstellung wichtiger Branchen- und Fachinformationen sowie Marketing- und Kommunikationslösungen bei der Unternehmensführung.

Weitere Geschäftsfelder der Schlüterschen sind kommunale Wirtschaftsmedien und Ausbildungsratgeber.

Durch die Verbindung von Fach- und Branchenexpertise mit einer Vielzahl von Medien- und Kommunikationsdienstleistungen ermöglicht die Schlütersche ihren Zielgruppen stets maßgeschneiderte Lösungen.

Weitere Informationen unter schluetersche.de.

