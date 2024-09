Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG

Premiere auf dem bfp FORUM 2024: Der neue Audi A5

VW zeigt den neuen Audi A5 exklusiv als Show Car am 25. und 26. September 2024 in Mainz in der Halle 45

Großes Highlight auf dem bfp FORUM: Auf der zweitägigen Veranstaltung stellt der Mutterkonzern VW die neue Mittelklasse-Limousine der Marke Audi erstmals auf einer Flottenveranstaltung vor und macht den A5 als Show Car einem breiten Publikum noch vor Marktstart zugänglich.

Mit der Einführung des A5 verabschiedet sich Audi nach drei Jahrzehnten vom Namen A4. Zukünftig wird die beliebte Mittelklasse-Limousine unter der Bezeichnung A5 vertrieben. Und nicht nur in der numerischen Bezeichnung steigt der Wagen auf: In Bezug auf Größe, Komfort und Technologie ist der Audi A5 eher in der oberen Mittelklasse angesiedelt.

Auf dem bfp FORUM 2024 haben Interessierte erstmals auf einer Veranstaltung für Flotten- und Fuhrparkmanager:innen die Möglichkeit, das Auto hautnah zu erleben.

Sven Eisenkrämer, Chefredakteur der Zeitschrift bfp FUHRPARK & MANAGEMENT: "Wir freuen uns sehr, den Nachfolger der Firmenwagenikone noch vor Marktstart auf dem bfp FORUM zu Gast zu haben, auch ich bin sehr gespannt auf das Fahrzeug. Neben diesem Höhepunkt der Ausstellung wird Volkswagen Financial Services gleich mehrere Marken aus dem VW-Konzern mitbringen. Außerdem stehen vor Ort auch verschiedene aktuelle fuhrparkrelevante Fahrzeuge von VW für Testdrives zur Verfügung, bereitgestellt von der Löhr-Gruppe."

Testfahrten sind an beiden Tagen der Veranstaltung mit 22 Fahrzeugmodellen verschiedener Hersteller möglich, neben den VW-Konzernmarken können Autos von BYD, Kia, Xpeng, MG, Toyota, Alfa Romeo, DS, Citroen und Peugeot gefahren werden.

Das bfp FORUM ist seit mehr als 20 Jahren die ideale Plattform für alle Entscheidungstragenden und Innovationstreibenden im Bereich der betrieblichen Mobilität, um zukunftsweisende Lösungen zu entwickeln, den Wandel aktiv voranzutreiben und sich mit wichtigen Akteur:innen zu vernetzen.

Für die Branche und die Entscheider:innen der betrieblichen Mobilität ist der 25. und 26. Oktober in der Halle 45 in Mainz ein Pflichttermin. Alle Details zum Programm und zur Ticketbuchung finden Interessierte unter www.bfpforum.de

