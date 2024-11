Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG

Fachmedien der Schlüterschen stellen sich für die Zukunft auf

Die Fachmedien der Schlüterschen Mediengruppe gehen ihren Weg der Neuaufstellung konsequent weiter. Segmentübergreifende Editorial und Sales Boards werden installiert, die Printproduktion soll verschlankt werden. Marco Weiß bekommt mehr Verantwortung.

Das Fachmedienportfolio der 1747 gegründeten Mediengruppe umfasst rund 35 Medienmarken mit Zeitschriften, Zeitungen, Büchern, Branchenportalen, Newslettern, Social-Media-Kanälen sowie führende B2B-Events und Ratgeberliteratur.

Künftig wird ein übergreifendes Editorial Board, bestehend aus Chefredakteurinnen und Chefredakteuren der vier Kernsegmente Industrie, Automotive/Mobility, Veterinärmedizin sowie Handwerk/Bau die inhaltliche Weiterentwicklung und Digitalisierung steuern. Leiten wird das Board Marco Weiß (40), der die neu geschaffene Rolle des Editorial Directors bekleiden wird. Weiß ist bisher Business Owner im Segment Industrie, er wird Anfang 2025 von Augsburg nach Hannover ziehen.

Der unter Geschäftsführer Marco Fenske eingeschlagene Veränderungsprozess wird konsequent weitergegangen. Fenske wird die Gruppe Ende des Jahres verlassen und zum 1. Januar 2025 ins Management des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig wechseln.

Ingo Mahl, CEO der Schlüterschen Mediengruppe: "Wir haben in diesem Jahr erfolgreich die Neuaufstellung der Fachmedien gestartet und die Grundlagen dafür gelegt, uns im Rahmen unserer Gesamtstrategie "Schlütersche 2027" hin zu einem digital- und nutzwertorientierten sowie hocheffizient arbeitenden Medienhaus zu entwickeln. Diesen Weg gehen wir entschlossen weiter."

Mahl selbst wird sich dabei noch stärker als bisher einbringen. Das künftige segmentübergreifende Sales Board als Pendant zum Editorial Board wird direkt ihm unterstellt sein.

Zahlreiche im Sommer 2025 begonnenen Projektgruppen stehen kurz vor dem Abschluss: Die Printproduktion wird aktuell maximal verschlankt, sodass Kapazitäten für das Digitale freigesetzt werden, ein erstes KI-Tool für die fachjournalistische Arbeit steht unmittelbar vor dem Rollout.

Über die Schlütersche Fachmedien GmbH

Die Schlütersche Fachmedien GmbH ist ein Tochterunternehmen der Schlüterschen Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG und bildet zusammen mit weiteren Unternehmen die Schlütersche Mediengruppe. Die Schlütersche wurde 1747 gegründet. Mit ihren Fachmedien bietet die Schlütersche ein breitgefächertes und praxisorientiertes Portfolio an Fachzeitschriften, Branchenportalen, Fachbüchern, Events und eLearning-Angeboten in den Segmenten Industrie, Handwerk, Bau, Kfz/Mobilität und Tiergesundheit an. Ergänzt wird das Portfolio durch die Ratgeberliteratur des Humboldt-Buchverlags.

Daneben unterstützt die Schlütersche Unternehmen und Entscheider:innen durch die Bereitstellung wichtiger Branchen- und Fachinformationen sowie Marketing- und Kommunikationslösungen bei der Unternehmensführung.

Weitere Geschäftsfelder der Schlüterschen sind kommunale Wirtschaftsmedien und Ausbildungsratgeber.

Durch die Verbindung von Fach- und Branchenexpertise mit einer Vielzahl von Medien- und Kommunikationsdienstleistungen ermöglicht die Schlütersche ihren Zielgruppen stets maßgeschneiderte Lösungen.

Weitere Informationen unter schluetersche.de.

