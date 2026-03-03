Metro Deutschland GmbH

Gastro-Woche der Superlative in Düsseldorf: Jamie Oliver zu Gast bei der Rolling Pin.Convention Germany 2026

Düsseldorf (ots)

Jamie Oliver erstmals auf einer deutschen Fachkonferenz live auf der Bühne

METRO erneut Mitveranstalter der Rolling Pin.Convention Germany

Inspirierender Austausch mit tausenden Fachbesucherinnen und -besuchern aus der Gastronomie

Gastro-Festival Chefs in Town direkt am Wochenende vor der Convention

METRO ist auch 2026 wieder Partner der Rolling Pin.Convention Germany und unterstützt das renommierte Branchenevent, das am 28. und 29. September auf dem Areal Böhler in Düsseldorf stattfindet. Ein besonderes Highlight in diesem Jahr: Jamie Oliver wird erstmals überhaupt bei einem Fachkongress in Deutschland auftreten. Sein Besuch unterstreicht die wachsende Bedeutung der Convention als zentralen Treffpunkt der Gastronomiebranche. Außerdem findet bereits am Wochenende zuvor, vom 25. bis 27. September, das von METRO initiierte Gastro-Festival Chefs in Town in Düsseldorf statt - und bildet den Auftakt zu einer außergewöhnlichen Gastro-Woche in der Stadt.

Die Rolling Pin.Convention Germany hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten Treffpunkte für Profis aus Gastronomie, Hotellerie und Food-Handwerk entwickelt. Auch 2026 werden rund 10.000 Fachbesucherinnen und -besucher erwartet, die auf vier Stages mehr als 100 internationale Speaker erleben. Für METRO ist die erneute Partnerschaft ein klares Bekenntnis, die Gastronomie aktiv zu unterstützen. "Die Rolling Pin.Convention Germany ist jedes Jahr ein Highlight - und 2026 erstmalig mit Jamie Oliver. Wir sind stolz, dieses einzigartige Event erneut als Mitveranstalter zu unterstützen. Gemeinsam mit tausenden Gästen, Partnern und unseren Kundinnen und Kunden schaffen wir hier eine Atmosphäre, die inspiriert, begeistert und die Vielfalt der Gastronomie in all ihren Facetten erlebbar macht", sagt Roland Ruffing, CEO METRO Deutschland. Zudem findet am Wochenende vor der Convention das Gastro-Festival Chefs in Town in Düsseldorf statt und bietet eine Plattform, auf der echte persönliche Begegnungen und praxisnahe Impulse im Mittelpunkt stehen. "In Düsseldorf schlägt besonders im September das Herz der Gastronomie in Deutschland. Mit Chefs in Town und der Rolling Pin Convention sind wir die Heimat zweier absolut einzigartiger Formate. Und dieses Jahr rückt die Stadt auch international ins Rampenlicht mit dem Besuch von niemand Geringerem als Jamie Oliver - einer der absoluten Legenden der weltweiten gastronomischen Gemeinschaft", resümiert Dr. Stephan Keller, Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf.

Jamie Oliver als besonderes Highlight des Programms

Jamie Oliver zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten zu den weltweit einflussreichsten Stimmen der Kulinarik. Sein Auftritt in Düsseldorf ist für Rolling Pin ein Meilenstein: "Mit Jamie Oliver verbindet uns seit vielen Jahren eine enge Beziehung. Laufende TV-Produktionen haben einen Auftritt bislang immer verhindert. Umso mehr freut es uns, dass er in diesem Jahr bei der Rolling Pin.Convention Germany einen seltenen Einblick in sein Unternehmen und seine Denkweise geben wird. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Erfolgsstory und exklusiven Insights unseren rund 10.000 erwarteten Teilnehmern eine unvergessliche Inspiration und Motivation ermöglichen wird", erklärt Jürgen Pichler, CEO & Founder von Rolling Pin. Jamie Oliver hat weltweit mehr als 55 Millionen Kochbücher verkauft und ist damit der erfolgreichste Kochbuchautor aller Zeiten. Er betreibt 48 Restaurants mit über 2.000 Mitarbeitenden und prägt seit vielen Jahren als Aktivist die moderne Esskultur. Seine Initiativen zur Verbesserung von Ernährung, Lebensmittelstandards und Essbildung haben international große Wirkung entfaltet. Sein Auftritt in Düsseldorf gibt seltene Einblicke in unternehmerisches Denken, persönliche Learnings und seine Sicht auf die Zukunft der Gastronomie.

Neben Jamie Oliver erwartet die Besucherinnen und Besucher der Rolling Pin Convention ein hochkarätiges Programm, unter anderem mit Tim Raue (Restaurant Tim Raue **, Berlin), Tim Mälzer (Bullerei, Hamburg), Alexander Herrmann, Axel Schwan (Tim Hortons, 5.500 Restaurants), Sara Aqel (Dara Dining, Jordanien), Jan Hartwig (Restaurant JAN***, München), Sebastian Frank (Restaurant Horváth**, Berlin), Norbert Niederkofler (Atelier Moessmer ***, Südtirol), Elif Oskan (Restaurant Gül, Schweiz), Rosina Ostler (Restaurant Alois**, München), Viki Geunes (Restaurant Zilte***, Flandern) und vielen weiteren internationalen Spitzenköchinnen und Spitzenköchen. Early-Bird-Tickets sind noch bis zum 31.03.2026 erhältlich unter www.rollingpinconvention.de.

Chefs in Town vor der Convention: Austausch, Nähe, Inspiration - direkt in Düsseldorf

Die Rolling Pin.Convention sorgt jedes Jahr für besondere Momente und eine beeindruckende Dichte an Spitzenköchinnen und -köchen, Ideen und Energie. Martin Behle, Chief HoReCa Officer METRO AG, bringt es auf den Punkt: "Die Rolling Pin.Convention ist immer für ein Superlativ gut und setzt noch einen drauf, mit dem Line Up für dieses Jahr - insbesondere mit Jamie Oliver. Er kommt tatsächlich nach Düsseldorf. Der Stadt, die mit unserem Chefs in Town und der Convention nun zwei komplementäre Formate hat, die unsere Gastrowelt zum Beben bringen!" Chefs in Town ist das von METRO initiierte Gastro-Festival in Düsseldorf, das in diesem Jahr vom 25. - 27. September stattfindet, bei dem lokale Betriebe und prominente Gäste in außergewöhnlichen "Matches" zusammenkommen - offen, nahbar und mit vielen Beteiligten aus der Stadt.

Über METRO Deutschland

Die METRO Deutschland GmbH betreibt mit rund 13.000 Mitarbeitenden 102 Großmärkte und 12 Belieferungsdepots in Deutschland. Rund drei Millionen Kundinnen und Kunden vertrauen auf das Sortiment und die Leistungen des Unternehmens. METRO versteht sich als Partner unabhängiger Unternehmerinnen und Unternehmer und setzt mit Großmärkten, Belieferungsservices, vernetztem Kundenmanagement und digitalen Lösungen die Standards von morgen. METRO Deutschland ist Teil von METRO, einem international führenden Lebensmittelgroßhändler, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern (Trader) spezialisiert ist. Die weltweit über 15 Millionen METRO Kunden profitieren vom einzigartigen Multichannel-Mix des Großhandelsunternehmens: Kunden können ihre Ware sowohl in einem der großflächigen Märkte vor Ort als auch per Belieferung (Food Service Distribution, FSD) beschaffen - alles digital unterstützt und vernetzt. Parallel entsteht mit METRO MARKETS ein internationaler Online-Marktplatz für die Bedürfnisse von professionellen Kunden, der seit 2019 kontinuierlich wächst und expandiert. "Nachhaltig Handeln" ist einer der Unternehmensgrundsätze, METRO ist gelistet in u.a. den Nachhaltigkeitsindices und -rankings MSCI, Sustainalytics und CDP. METRO ist in über 30 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 84.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2024/25 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 32,4 Mrd. EUR. Mehr Informationen unter www.metroag.de sowie über METRO Deutschland unter www.metro.de.

Über die Rolling Pin.Convention Germany

Die Rolling Pin.Convention wird von Rolling Pin und der METRO AG bereits zum 5. Mal in Deutschland veranstaltet und ist mit 100 Speakern, einer 6.000 m² interaktiven Expo, auf der sich die spannendsten Lieferanten präsentieren, sowie über 10.000 teilnehmenden Köchen, Gastronomen, Sommeliers und Industry Leaders Deutschlands größtes und nach der spanischen Fusion Madrid Europas zweitgrößtes Foodsymposium.

Über Rolling Pin

Rolling Pin wurde 2003 von Jürgen Pichler gegründet und ist heute mit seinem Online- & Jobportal www.rollingpin.com, dem mehrfach international ausgezeichneten Magazin, seinen Social-Media-Kanälen sowie den in Österreich und Deutschland seit 2014 stattfindenden Rolling Pin.Conventions eines der erfolgreichsten und einflussreichsten Medienunternehmen für die Gastronomie in ganz Europa.

Über Chefs in Town

Chefs in Town ist eines der größten, dezentralen Gastro-Festivals Europas, das vom 25. bis 27. September 2026 zum dritten Mal in Düsseldorf stattfindet. Diese Initiative widmet sich der Förderung und Wertschätzung der Gastronomie- und Hotellerie-Szene und bringt lokale Player mit nationalen und internationalen Spitzen-Köchen, -Barkeeperinnen und -Sommeliers zusammen. Mit seinem vielseitigen Programm und der Einbindung zahlreicher Akteure, schafft Chefs in Town ein einzigartiges Event-Erlebnis, das die Bedeutung und Vielfalt der Branche unterstreicht, und die Stadt für ein Wochenende in ein kulinarisches Erlebniszentrum verwandelt. Zuletzt 2026 wurden an den drei Veranstaltungstagen über 200 Branchen-Events umgesetzt.

