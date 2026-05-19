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Ingenieure werden weltweit zur Mangelware

73 Prozent der Arbeitgeber finden keine passenden Talente

Manpower Global Engineering Report veröffentlicht

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Frankfurt am Main (ots)

Infrastruktur-Boom trifft auf Fachkräftelücke - Europa besonders unter Druck

76 Prozent der befragten Ingenieur*innen und Architekt*innen sorgen sich vor übermäßiger Abhängigkeit von KI und dem Verlust kritischer Fähigkeiten

90 Prozent der Arbeitgeber sehen den Ruhestand erfahrener Ingenieurinnen und Ingenieure als strategische Herausforderung

Ohne Ingenieurinnen und Ingenieure keine Energiewende, keine modernen Stromnetze, keine sicheren Brücken - und auch keine Rechenzentren, die unter anderem für die Nutzung von Künstlicher Intelligenz dringend benötigt werden. Doch genau diese Fachkräfte werden weltweit zur Mangelware: 73 Prozent der Arbeitgeber geben an, dass sie Schwierigkeiten haben, qualifizierte Ingenieure zu finden. Der neue Report "Global Engineering World of Work Outlook" von Manpower Deutschland* zeigt: Der Engpass ist längst strukturell - getrieben durch Demografie, zu wenig Nachwuchs und eine wachsende Nachfrage in systemrelevanten Bereichen wie Infrastruktur, Energie und Halbleiter.

Besonders betroffen sind laut Report mehrere Schlüsselbereiche: Unternehmen suchen händeringend Bauingenieure und Bauingenieurinnen für die Planung, Bau und Instandhaltung kritischer Infrastruktur, insbesondere im öffentlichen Sektor. Gleichzeitig steigt der Bedarf an Elektroingenieurinnen und Elektroingenieuren, etwa für Netzausbau, Elektrifizierung und Energieprojekte sowie den wachsenden Betrieb von Rechenzentren. Arbeitgeber in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche in Europa sagen, dass ein erheblicher Prozentsatz ihrer leitenden Ingenieure und Techniker innerhalb von fünf bis zehn Jahren in Rente gehen wird. Geopolitische Entwicklungen verschärfen den Wettbewerb um Engineering-Talente in diesem Bereich zusätzlich.

"Wir reden bei Ingenieurberufen nicht über irgendeinen Engpass, sondern über das Nadelöhr für praktisch alle Zukunftsprojekte", sagt Faris Becirovic, Country Manager und Vorsitzender der Geschäftsführung der ManpowerGroup Deutschland. "Wenn Infrastruktur saniert, Stromnetze ausgebaut, Rechenzentren geplant und Halbleiterwerke hochgezogen werden sollen, braucht es Menschen, die das entwickeln und umsetzen können. Und davon gibt es zu wenige."

Demografie verschärft den Mangel - Wissen droht verloren zu gehen

Der Report macht deutlich: Nicht nur das Recruiting ist schwierig, auch der Generationenwechsel wird zur Herausforderung. 90 Prozent der Arbeitgeber sagen, dass der bevorstehende Ruhestand ihrer erfahrensten Mitarbeitenden ihre Personalstrategie maßgeblich beeinflusst. Gleichzeitig entscheiden sich nicht genug junge Menschen für diesen Karriereweg. Ein weiteres Problem ist die nach wie vor anhaltende Geschlechterkluft: Nur rund 28 Prozent der MINT-Positionen werden von Frauen besetzt. All das hat Folgen für Know-how, Projektsicherheit und Entwicklungstempo.

"Noch können wir nicht alles abschätzen, was in den nächsten Jahren passiert, aber wir wissen, dass der Engpass real ist. Unternehmen sollten jetzt die Weichen stellen: neue Skill-Profile, systematischer Wissenstransfer und ein Workforce-Setup, das auch bei Knappheit handlungsfähig bleibt. Da sich nahezu alle Unternehmen mit vergleichbaren Schwierigkeiten konfrontiert sehen, kann der strategische Umgang mit diesem Fachkräftemangel und den richtigen Partnern im Workforce-Management wie Manpower und Experis einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil schaffen", so Becirovic.

Infrastruktur-Boom trifft Fachkräftelücke - Europa besonders unter Druck

Die Aufgaben sind enorm: Allein in Europa müssen Regierungen bis 2040 rund 12 Billionen Euro investieren, um kritische Infrastruktur auszubauen oder zu reparieren. Global wächst der Bedarf ebenfalls: In den nächsten zehn Jahren muss die Weltwirtschaft jährlich fast 3,5 Prozent des BIP investieren (umgerechnet rund 4 Billionen US-Dollar pro Jahr), um soziale, Verkehrs-, Energie- und digitale Infrastruktur zukunftssicher aufzustellen.

Wenn Europa gleichzeitig saniert, modernisiert und strategisch industrialisiert, steigt der Wettbewerb um Ingenieurinnen und Ingenieure - auch innerhalb der EU. Infrastrukturmodernisierung, Projekte für erneuerbare Energien und die digitale Transformation lassen den Bedarf an qualifizierten Fachkräften auch hierzulande rasant wachsen. Verstärkt wird dies noch durch Megatrends wie die Elektrifizierung von Fahrzeugen und Rechenzentren, die die Nachfrage nach Energie weiter antreiben: Die globale Stromnachfrage wird im Rest dieses Jahrzehnts im Schnitt um mehr als 3,5 Prozent pro Jahr wachsen. Für Rechenzentren prognostizieren konservative Schätzungen, dass sich ihr Stromverbrauch bis 2030 verdoppelt - mit dem stärksten Wachstum in USA und Europa.

Halbleiter: Europas Ausbaupläne kollidieren mit einer Lücke von über 100.000 Ingenieurinnen und Ingenieure

Besonders sichtbar wird der Personalengpass in der Halbleiterindustrie. Der globale Halbleitermarkt soll laut Report von 627 Milliarden US-Dollar (2024) auf 1,3 Billionen US-Dollar (2030) wachsen. Bis 2030 benötigt die Branche weltweit rund 1 Million zusätzliche qualifizierte Fachkräfte - darin enthalten ein Mangel von über 100.000 Ingenieur*innen nur in Europa.

Was Unternehmen jetzt tun müssen: neue Skill-Profile, schnelleres Hiring, besserer Wissenstransfer

Der Report empfiehlt betroffenen Unternehmen, ihre Recruiting-Strategien breiter aufzustellen und stärker auf Kompetenzen anstatt nur auf formale Profile zu setzen. Dazu gehören:

Arbeitgeber-Wertversprechen modernisieren: Bezahlung allein reicht nicht; gefragt sind flexible und Sinn stiftende Arbeit, sowie unterstützende Führung und klare Entwicklungsmöglichkeiten.

Bezahlung allein reicht nicht; gefragt sind flexible und Sinn stiftende Arbeit, sowie unterstützende Führung und klare Entwicklungsmöglichkeiten. Nachwuchs-Pipelines stärken: strukturierte Onboarding-Programme, Mentoring, Rotationen und praxisnahe Weiterbildung - damit neue Talente schneller jobfit werden.

strukturierte Onboarding-Programme, Mentoring, Rotationen und praxisnahe Weiterbildung - damit neue Talente schneller jobfit werden. Skill-Profile neu definieren: regelmäßige Qualifikationsaudits, skill-basiertes Hiring und Umschulungswege, um aktuelle und zukünftige Kompetenzlücken schneller zu identifizieren.

regelmäßige Qualifikationsaudits, skill-basiertes Hiring und Umschulungswege, um aktuelle und zukünftige Kompetenzlücken schneller zu identifizieren. Wissenstransfer statt Wissensverlust: Mentoring-Programme aufsetzen, damit erfahrene Ingenieur*innen ihr Know-how vor dem Ruhestand an Nachwuchskräfte weitergeben.

Mentoring-Programme aufsetzen, damit erfahrene Ingenieur*innen ihr Know-how vor dem Ruhestand an Nachwuchskräfte weitergeben. Mehrgleisig planen: "Aufbauen, Einstellen, Ausleihen, Überbrücken" - also Qualifizierung, Recruiting und flexible Workforce-Lösungen kombinieren, um Lücken schneller zu schließen.

KI ist dabei ein unterstützender Trend - aber nicht der Kernhebel. Zwar sehen Arbeitgeber im Ingenieurwesen beim Einsatz von KI vor allem Chancen in den Bereichen Problemlösung (80 Prozent), Kreativität (80 Prozent) und Weiterbildung (78 Prozent). Gleichzeitig zeigt der Report, dass 29 Prozent der Arbeitgeber ihre Belegschaft noch nicht für ausreichend KI-kompetent halten. Für 76 Prozent der befragten Ingenieur*innen und Architekt*innen ist eine übermäßige Abhängigkeit von KI und der Verlust kritischer Fähigkeiten ihre größte Sorge.

"Das ist die neue Realität: Wir investieren massiv in Energie- und Dateninfrastruktur - aber der Talentmarkt skaliert nicht mit. Wer heute Elektro- oder Bauingenieure sucht, konkurriert mit vielen Zukunftsbranchen gleichzeitig", sagt Becirovic. "Genau hier sehen wir bei der ManpowerGroup und Manpower den entscheidenden Hebel: KI kann bei der Analyse von Skill-Bedarfen helfen, aber sie ersetzt keine ganzheitliche Talentstrategie. Wir unterstützen Unternehmen mit integrierten Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der gezielten Rekrutierung über Weiterbildung und Upskilling bis hin zum Wissenstransfer. Wer jetzt nicht mit den richtigen Partnern an skalierbaren Talent- und Workforce-Strategien arbeitet, wird Projekte zwangsläufig verschieben müssen - egal wie gut die Auftragslage ist."

Zum vollständigen Report und dem kostenlosen Download

*Transparenzhinweis: Der "Global Engineering World of Work Outlook" wurde auf Basis verschiedener Quellen erstellt, darunter auch Studien, Marktanalysen sowie öffentlich zugängliche Daten von Drittanbietern. Die in der Pressemitteilung genannten Kennzahlen und Prognosen beziehen sich auf die im Report ausgewiesenen Quellen.

Über die Manpower GmbH & Co. KG

Als einer der größten Personaldienstleister in Deutschland vermittelt Manpower seit 1965 gewerbliches Personal und qualifizierte Fachkräfte in passende Arbeitsplätze. Mit einem weit verzweigten Netzwerk an Kunden in der Industrie, Gewerbebetrieben, Technik und Handwerk ist Manpower für Bewerber und Bewerberinnen nicht nur eine zuverlässige Anlaufstelle für die Themen Zeitarbeit und Personalvermittlung, sondern auch ein vertrauenswürdiger Partner, für den der Mensch im Mittelpunkt steht - damit Talente nicht nur vermittelt, sondern auch weiterentwickelt und nachhaltig beschäftigungsfähig gemacht werden.

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