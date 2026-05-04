ManpowerGroup Deutschland GmbH

Faris Becirovic neuer Country Manager und Vorsitzender der Geschäftsführung der ManpowerGroup Deutschland

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Frankfurt am Main (ots)

Die ManpowerGroup hat Faris Becirovic mit Wirkung zum 1. Mai 2026 zum Country Manager und Vorsitzenden der Geschäftsführung der ManpowerGroup Deutschland ernannt. Er folgt auf Iwona Janas, die das Unternehmen nach mehr als 22 Jahren bei der ManpowerGroup verlassen wird.

"In einem sich rasant wandelnden Arbeitsmarkt bleibt Deutschland ein zentraler Markt für die ManpowerGroup und unsere Branche. Ich freue mich, dass Faris Becirovic seine ausgeprägte Führungskompetenz und tiefgehende Branchenexpertise in die ManpowerGroup Deutschland einbringt. Mit seiner umfassenden Erfahrung in der Gestaltung von Transformationsprozessen, dem Ausbau von Spezialisierung sowie dem Aufbau leistungsstarker Teams ist Faris bestens positioniert, unser Geschäft weiterzuentwickeln und zusätzlichen Mehrwert für unsere Kunden und Kandidaten zu schaffen", sagt Riccardo Barberis, Regional President Northern Europe & France der ManpowerGroup.

Riccardo Barberis ergänzt: "Ich möchte Iwona Janas zudem für ihren Beitrag zur Entwicklung der ManpowerGroup in Deutschland in den vergangenen vier Jahren sowie für ihr langjähriges Engagement für das Unternehmen danken."

Zum Start in seiner neuen Rolle sagt Faris Becirovic: "Ich freue mich sehr darauf, die ManpowerGroup in Deutschland weiterzuentwickeln. Mit einem der stärksten Leistungsportfolios in der Personaldienstleistung sind wir im Markt hervorragend positioniert. Wir werden unser Geschäft strategisch ausbauen und unsere Kunden vor Ort noch intensiver unterstützen. Der Arbeitsmarkt befindet sich in einem stetigen Wandel und erfordert gerade jetzt innovative Lösungen und die richtigen Kompetenzen. Unser Ziel ist es, Unternehmen mit zukunftsorientiertem Workforce Management zu unterstützen und gleichzeitig neue Perspektiven für Arbeitnehmende zu eröffnen - ermöglicht durch moderne Technologien, datenbasierte Ansätze und maßgeschneiderte Strategien."

Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Personaldienstleistungs- und Workforce-Solutions-Branche ist Faris Becirovic dafür bekannt, komplexe Organisationen erfolgreich zu führen, Transformationsinitiativen voranzutreiben und kundenzentrierte Geschäftsmodelle zu skalieren. Sein Führungsansatz verbindet operative Exzellenz mit einem klaren Fokus auf nachhaltiges Wachstum, Organisationsentwicklung und Differenzierung im Markt.

Nicolas Brackmann zum Country Sales Director und Leiter Vertrieb der ManpowerGroup Deutschland ernannt

Zusätzlich hat die ManpowerGroup Deutschland Nicolas Brackmann zum Vertriebsleiter ernannt. In dieser Rolle wird er sich auf die Stärkung der Kundenbeziehungen, die Weiterentwicklung der Vertriebsorganisation sowie die Etablierung eines ganzheitlichen, kundenzentrierten Vertriebsansatzes innerhalb der Gruppe konzentrieren. Er wird dabei Teil des Country Leadership Teams in Deutschland.

Mit Faris Becirovic und Nicolas Brackmann stärkt die ManpowerGroup Deutschland ihr Führungsteam, um zukünftiges Wachstum zu fördern, bestehende Partnerschaften zu vertiefen und passgenaue Workforce-Lösungen im Einklang mit den sich wandelnden Anforderungen der Kunden bereitzustellen.

Über die ManpowerGroup Deutschland

Mit rund 7.000 Mitarbeitenden zählt die ManpowerGroup zu den größten Personaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach der Unternehmensgruppe agieren die Gesellschaften Manpower, Experis, Talent Solutions sowie spezialisierte Einzelmarken. Die ManpowerGroup ist Pionier der Zeitarbeit und hat das Modell der Arbeitnehmerüberlassung erfunden. Mittlerweile ist das Unternehmen seit 75 Jahren für Bewerber*innen und Unternehmen am Markt aktiv und setzt Branchenstandards. Die ManpowerGroup unterstützt Unternehmen bei ihrer Transformation in der sich stetig und rasant wandelnden Welt der Arbeit und stellt umfassende Lösungen für das Rekrutieren, Entwickeln und Managen der für den nachhaltigen Erfolg notwendigen Fachkräfte bereit. In Deutschland ist die ManpowerGroup seit 1965 tätig und gehört zu der amerikanischen ManpowerGroup(TM).

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