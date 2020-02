Samaritan's Purse e. V.

"Weihnachten im Schuhkarton®" erreicht mehr als zehn Millionen Kinder

Weltweit wurden rund 10,6 Millionen Päckchen gepackt

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Die weltweite Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" der christlichen Hilfsorganisation Samaritan's Purse hat im vergangenen Jahr wieder große Unterstützung von Spendern und Ehrenamtlichen erhalten: Insgesamt können sich 10.569.405 Kinder über ein Schuhkartongeschenk freuen. Gefüllt mit Spielzeug, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Kleidung bringen die Päckchen die Hoffnung der Weihnachtsbotschaft bis an die Enden der Welt. Mehr als 88.000 lokale Kirchengemeinden und christliche Institutionen sind in die zielgerichtete Verteilung der Päckchen involviert. "Die Schuhkartons sind eine praktische Möglichkeit, Gottes Liebe greifbar zu machen", erklärt der Leiter der Aktion im deutschsprachigen Raum, Rainer Saga. "Wir möchten, dass jedes Kind erfahren kann, dass Gott existiert und ihm ganz persönlich begegnen möchte. Und wir wollen dazu beitragen, die Botschaft von Weihnachten zu vermitteln: Dass Gott seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde geschickt hat, damit wir Vergebung geschenkt bekommen und hoffnungsvoll in die Zukunft gehen können." Gesammelt wurden die Päckchen in 13 Ländern, darunter Australien, Finnland, Großbritannien, Kanada, Spanien und USA sowie der gesamte deutschsprachige Raum. In den kommenden Wochen werden viele der beschenkten Kinder der Einladung zum Nachfolgeprogramm "Die größte Reise" folgen: In 12 Kurseinheiten werden zentrale biblische Inhalte auf spielerische Weise vermittelt. Die Mädchen und Jungen erfahren mehr über die bedingungslose Liebe Gottes und was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Wer das Kursprogramm abschließt, bekommt im Rahmen einer Feier ein Neues Testament überreicht.

Im deutschsprachigen Raum wird die Geschenkaktion in diesem Jahr zum 25. Mal stattfinden. Wer die Aktion bereits jetzt unterstützen will, kann unter www.online-packen.org sein Geschenk digital auf die Reise schicken.

Über "Weihnachten im Schuhkarton":

"Weihnachten im Schuhkarton" ist Teil der internationalen Aktion "Operation Christmas Child" der internationalen christlichen Hilfsorganisation Samaritan's Purse. Die Schuhkartons aus dem deutschsprachigen Raum gingen 2019 nach Bulgarien, Georgien, Kroatien, Lettland, Litauen, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Slowakei und die Ukraine.

Pressekontakt:

Tobias-Benjamin Ottmar / Sandra Jakob

presse@die-samariter.org

+49 (0)30 76 883 434

Original-Content von: Samaritan's Purse e. V., übermittelt durch news aktuell