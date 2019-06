Mitteldeutsche Zeitung: zu Trump

Mitteldeutsche Zeitung

Trotzdem haben die Demokraten eine gute Chance, im Herbst 2020 das Ruder herumzureißen. Die Konjunktur in den USA zeigt erste Schleifspuren. Und selbst in den internen Umfragen des Weißen Hauses rangiert der Präsident derzeit hinter dem aussichtsreichsten demokratischen Herausforderer Joe Biden. Das sind Momentaufnahmen. Doch noch verfügt Trump über einen Amtsbonus, während Herausforderer wie Pete Buttigieg oder Elizabeth Warren ihre mediale Präsenz noch ausbauen müssen. Gleichwohl hat Trump nie über seine eingeschworene rechte Basis hinausgestrahlt. Auch die Rede in Orlando zielte nur darauf ab, die Kernklientel bei Stimmung zu halten. In seinem streckenweise regelrecht giftigen Vortrag gab es keine präsidiale Geste.

