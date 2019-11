Samaritan's Purse e. V.

Irak: Wiederaufbau für vertriebene Christen abgeschlossen

Seit 2017 wurden über 1.000 Häuser wiederaufgebaut

Berlin/Karakosch (ots)

Der Wiederaufbau für die vom IS zerstörten Häuser vertriebener Christen in Karakosch (Ninive-Ebene) wird bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Das teilte die christliche Hilfsorganisation Samaritan's Purse in Berlin mit. Gleichwohl laufen andere Hilfsprogramme weiter. Unter dem Namen "Nehemia" hatte Samaritan's Purse im Jahr 2017 angefangen, christliche Rückkehrer beim Wiederaufbau zu unterstützen. So begleiteten die "barmherzigen Samariter" die Bauplanung, stellten Material zur Verfügung und koordinierten die Baumaßnahmen bis zum Abschluss. Insgesamt konnten so über 1.000 teilweise oder völlig zerstörte Häuser wiedererrichtet werden. "Es ist schön zu sehen, wie in einigen Regionen wieder Leben einkehrt", berichtete der Leiter für Internationale Programme, Christoph Stiller, nach einem Besuch im Irak. "Gleichwohl leiden noch viele Menschen unter den Folgen des grausamen IS-Regimes." Besonders Kinder und Frauen hätten mit Traumata zu kämpfen. Daher kümmere sich Samaritan's Purse mit Seelsorgern auch um die Aufarbeitung des Erlebten. In Begegnungszentren könnten Kinder zudem unbeschwert spielen, lernen und einfach Kind sein. Zudem gibt es Ausbildungsangebote, um den Aufbau einer eigenen Existenz zu ermöglichen. "Uns ist es wichtig, nicht nur materiell zu helfen, sondern auch Hoffnung zu vermitteln", erklärt Stiller. Zudem ist Samaritan's Purse auch in Flüchtlingscamps tätig und verteilt dort Nahrungsmittel an die Menschen. Auch werden Säuglinge und Kleinkinder auf akute Unterernährung untersucht. Parallel dazu bietet Samaritan's Purse jungen Müttern Beratung an, wie sie ihren Kindern helfen können, gesund aufzuwachsen.

Wer die allgemeine Arbeit von Samaritan's Purse auch über den Irak hinaus unterstützen will, kann spenden an Samaritan's Purse e. V., IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11, BIC: GENODED1PAX, Verwendungszweck: Projektnr. 100 000 + Adresse (für Zuwendungsbestätigung). Der Verein trägt das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen. Weitere Informationen erhält man unter www.die-samariter.org.

