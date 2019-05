Samaritan's Purse e. V.

Pressestatement zum Tod von Friedrich Hänssler

Berlin (ots)

"Friedrich Hänssler hat die Arbeit unserer Organisation - 1963 in Frankfurt am Main gegründet als Billy Graham Evangelistic Association - auf verschiedene Weise intensiv begleitet: So trug er mit seinem Verlag maßgeblich dazu bei, Bücher Grahams auf dem deutschen Buchmarkt zu veröffentlichen. Über fast zwei Jahrzehnte kümmerte er sich um den Vertrieb der von uns herausgegebenen Zeitschrift ,Entscheidung' und führte sie zu großem Wachstum. Mit dem Start der Aktion ,Weihnachten im Schuhkarton' 1996 wurde die Arbeit dann wieder in Berlin gebündelt; die freundschaftliche Verbindung blieb über die Jahre auch weiter bestehen." Sylke Busenbender, Vorstand Samaritan's Purse e. V.

"Ohne Hänssler und seinen Verlag wäre die Entscheidung nicht so groß geworden. Bis zuletzt waren wir freundschaftlich verbunden. Zu seinem 90. Geburtstag ließ ich ihm mit der Unterstützung einiger Freunde 90 Bäume in Israel pflanzen." Dr. Irmhild Bärend, Mitglied des Aufsichtsrats von Samaritan's Purse e. V.

Pressekontakt:

Tobias-Benjamin Ottmar / Theresa Werner

presse@die-samariter.org

+49 (0)30 76 883 434

Original-Content von: Samaritan's Purse e. V., übermittelt durch news aktuell