BILD

BILD TV verdoppelt im Februar Marktanteil (ZG 14-49)

Bester Monat seit Senderstart

Live-Berichterstattung erreicht Tagesmarktanteile von bis zu 0,5 Prozent

Berlin (ots)

Der Newssender BILD TV erreichte im Monat Februar 2022 einen durchschnittlichen Marktanteil von 0,2 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe 14-49 Jahre, den höchsten Wert seit Senderstart. Der Erfolg basiert maßgeblich auf der Live-Berichterstattung von BILD TV, mit der Sender insbesondere bei Großereignissen wie dem Sturm über Deutschland und aktuell die russische Invasion in der Ukraine bei den Zuschauern punkten konnte. Mit Spitzenwerten im Marktanteil bis zu 2,1 Prozent (ZG 14-49) für die Newssendung BILD LIVE und Tagesmarktanteilen von bis zu 0,5 Prozent erreichte BILD TV bis zu 1,417 Millionen Zuschauer (ZG 3+) am Tag. Zu den erfolgreichen Sendungen gehörten im Februar neben BILD LIVE verschiedene Dokumentationen sowie der Meinungs-Talk "Viertel nach Acht", der auch bei Youtube zum Teil über eine Million Abrufe pro Sendung verzeichnet.

Darüber hinaus erzielten die Live-Sendungen pro Sendetag in den sozialen Netzwerken bis zu 1,8 Millionen Live-Views, online bei BILD wurden sie bis zu 3 Millionen Mal abgerufen, in den sozialen Netzwerken bis zu 5 Millionen Mal. Insgesamt wurde die aktuelle Berichterstattung von BILD TV zur Ukraine bislang über 20 Millionen Mal im Video gesehen.

Claus Strunz, BILD Chefredakteur für TV und Video: "Die großartige Live-Berichterstattung unserer Reporterinnen und Reporter zur russischen Invasion ist wesentlich für die deutlich gestiegenen Marktanteile für BILD TV. Als einer der wenigen Sender berichten wir direkt aus Kiew. Wenn es um große, bewegende Ereignisse geht, schalten immer mehr Menschen unseren Sender ein, weil sie bei BILD einen authentischen, unverstellten und leidenschaftlichen Journalismus finden. In der stetig wachsenden technischen Reichweite liegt dabei ein großes Potenzial, zukünftig noch mehr Zuschauer zu gewinnen."

BILD TV berichtet bei BILD LIVE und mit Breaking News über die russische Invasion aus den Krisenregionen. Derzeit sind die Reporter Paul Ronzheimer, Peter Wilke, Peter Tiede, Peter Hell, Clara Marie Becker, Georgios Moutafis, Dominik van Alst, Til Biermann, Filip Piatov, Hartmut Wagner und Wolf Lux in der Ukraine, Russland, Polen und Rumänien für BILD vor Ort.

BILD TV verstärkt das aktuelle Live-Programm um noch mehr Sonderberichterstattung. Diese Woche wird die tägliche Sendung BILD LIVE von 9-14 Uhr auf 7-20.15 Uhr erweitert. Darüber hinaus wird es bei aktuellen Lagen zum Krieg in der Ukraine rund um die Uhr Breaking News-Sendungen geben. Im Anschluss sendet BILD TV von Dienstag bis Donnerstag ab 20.15 Uhr den Meinungstalk "Viertel nach Acht" live im TV sowie bei Youtube mit dem Schwerpunktthema Ukraine, zu dem immer ein BILD-Reporter vor Ort zugeschaltet wird.

BILD TV ist über Kabel, Satellit, IPTV/OTT sowie bei BILD.de und bei BILD auf Youtube zu sehen und hat derzeit eine technische Reichweite im AGF-Panel von rund 38 Prozent. Mehr Informationen und www.BILD.tv.

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK, DAP, Nielsen, ANKORDATA; VIDEOSCOPE, 01.03.2022 DAP, Marktstandard: TV, vorl. gew. Daten | Sendungsdauer > 5 Min

Original-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuell