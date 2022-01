BILD

BILD TV-News

Buschfunk Spezial: Die BILD-DSCHUNGEL-PARTY am 28. Januar um 20.15 Uhr bei BILD TV

Gäste: Sarah Knappik, Gina-Lisa Lohfink, Kader Loth, Kasalla! Thorsten Legat und Matthias Mangiapane

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Während sich derzeit wieder Stars und Sternchen in Prüfungen und im Lagerleben in wilder Natur beweisen müssen, feiert BILD TV am Freitag, 28. Januar ab 20.15 Uhr die BILD-DSCHUNGEL-PARTY.

BILD TV: 20:15h - 21:30h: Buschfunk Spezial: DIE BILD-DSCHUNGEL-PARTY

Moderatorin Janina Kirsch trifft im "Buschfunk Spezial" bei BILD TV in Berlin zum Live-Talk wackere Dschungel-Helden und bissige Urwald-Schlangen. Sie wissen, was vor und hinter den Naturkulissen der Show so abgeht, und haben sicher viele Geschichten aus dem Buschleben zu erzählen.

Die Gäste: Model und Reality-TV-Darstellerin Sarah Knappik kämpfte 2011 um die Dschungelkrone, Gina-Lisa Lohfink "Zack die Bohne" durfte wie Kader Loth 2017 um die Sterne ringen. Bekanntermaßen kein Palmenblatt vor den Mund nehmen auch die Dschungel-Legenden Kasalla! Ex-Bundesliga-Profi Thorsten Legat (2019 im Dschungel) sowie TV-Sternchen Matthias Mangiapane (war 2018 im Dschungel).

So kann BILD im TV empfangen werden:

Der TV-Sender BILD ist frei und unverschlüsselt zu empfangen über Kabel (Vodafone GigaTV: 95, Vodafone Giga Cable 2: 106, Vodafone Kabel-Boxen: 125, Horizon: 12, Sky: 716), Satellit (ASTRA 19,2 Ost), IPTV/OTT (MagentaTV: 84, Zuhause Kabel: 55, GigaTV Net: 95, waipu.tv: 12) sowie online für Abonnenten von BILDplus über BILD.tv. Mehr Informationen unter www.BILD.tv.

Original-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuell