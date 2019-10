CAVALLUNA

Voller Erfolg: Sensationeller Auftakt von CAVALLUNA - "Legende der Wüste"

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Berlin (ots)

Mit tosendem Beifall wurde der Tourauftakt von CAVALLUNA - "Legende der Wüste" am Samstagnachmittag in Riesa gefeiert. Von der SACHSENarena aus macht sich das gesamte Team nun auf, bis Juni 2020 das Publikum in 33 Städten in ganz Deutschland und Europa zu begeistern und auf eine unvergessliche Reise durch den Orient mitzunehmen.

Mit dem Programm CAVALLUNA - "Legende der Wüste" startet das Team zum zweiten Mal unter neuem Markennamen in eine Toursaison und verspricht die perfekte Kombination aus höchster Reitkunst und bester Unterhaltung. Sie knüpft somit nahtlos an die Erfolge der vorangegangenen Shows an, die seit 2003 mehr als acht Millionen Menschen in ganz Europa berühren und in Staunen versetzen. Das Zusammenspiel aus den besten Reitern, kreativen Choreografen, fantasievollen Kostüm- und Maskenbildnern, berührender Musik, innovativen technischen Neuerungen und 60 Tieren erschafft eine einfühlsame Inszenierung mit vielen Überraschungen.

Klaus Hillebrecht - bereits das dritte Mal in Folge Kreativdirektor der Show - begeistert erneut durch wundervolle Schaubilder, eine grandiose Inszenierung und einen unverwechselbaren Soundtrack. Untermalt werden die traumhaften Szenen von atemberaubenden Darbietungen, in denen Mensch und Tier in völliger Harmonie zusammenarbeiten und so die wundervolle Geschichte zum Leben erwecken.

Neben wunderschönen Pferden und lustigen Eseln darf sich das Publikum in diesem Jahr erstmals auf zwei ganz besondere Vierbeiner freuen: die beiden Kamele "Aladin" und "Jasmin". Die showerfahrenen Paarhufer sind wahre Hingucker bei "Legende der Wüste" und erobern die Herzen der Zuschauer im Sturm.

Natürlich dürfen die waghalsigen Trickreiter der Hasta Luego Academy ebenso wenig fehlen wie die Equipen der klassischen Dressur um Luis Valença und Filipe Fernandes, das Team von Comedy-Talent Laurent Jahan oder der Freiheitskünstler Bartolo Messina. Die aus den "Ostwind"-Filmen bekannte Pferdetrainerin Kenzie Dysli begeistert gemeinsam mit ihren Pferden als Hauptdarstellerin der Show.

Johannes Mock-O' Hara, Geschäftsführer der Apassionata World GmbH: "Mit 'Legende der Wüste' hat das Team eine fulminante Premiere in Riesa gefeiert und damit den perfekten Auftakt für eine weitere erfolgreiche Saison absolviert. Nun kann es wieder losgehen!"

Erleben Sie packende Action, berührende Momente und tiefes Vertrauen bei CAVALLUNA und spüren Sie selbst, was es bedeutet, wenn Legenden zum Leben erwachen...

Informationen und Tickets zur Show gibt es unter www.cavalluna.com und unter 01806 - 73 33 33 (20 ct./Anruf aus dem deutschen Festnetz, max. 60 ct./Anruf aus den Mobilfunknetzen).

Ab Freitag, den 1. November 2019, finden Sie hier das gesamte Bildmaterial zu CAVALLUNA - "Legende der Wüste" in unserer digitalen Pressemappe: http://ots.de/z1Pz1C

Pressekontakt:

Denise Graf | PR Manager

Selina Nickel | PR Manager



Apassionata World GmbH

Kantstr. 24 l 10623 Berlin | Germany



fon: +49 (0) 30 22 50 09-408

mobil: + 49 (0) 173 628 18 79

fax: +49 (0) 30 22 50 09-444



presse@apassionata.com

www.cavalluna.com

Original-Content von: CAVALLUNA, übermittelt durch news aktuell