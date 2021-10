EKD - Evangelische Kirche in Deutschland

EKD-Präses Anna Nicole Heinrich gibt Kandidat:innen für den Rat bekannt

Wahlen finden auf der EKD-Synode im November in Bremen statt

Die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Anna-Nicole Heinrich, hat heute (12. Oktober 2021) den Wahlberechtigten für die Wahl des neuen Rates der EKD die vorgeschlagenen Kandidat:innen mitgeteilt.

Der Wahlvorschlag des Ratswahlausschusses umfasst insgesamt 22 Personen, davon elf Frauen und elf Männer. Es kandidieren 13 Theolog:innen und neun Personen anderer Profession, die sich ehrenamtlich in der evangelischen Kirche engagieren. "Ich freue mich, dass so viele Menschen bereit sind, die Zukunft der Kirche im Rat der EKD mitzugestalten und ihre unterschiedlichen Fähigkeiten einbringen wollen", sagte Heinrich.

Dem Rat der EKD, der für sechs Jahre gewählt wird, gehören 15 Mitglieder an. 14 dieser Mitglieder werden gemeinsam von Synode und Kirchenkonferenz gewählt. Die Präses der Synode steht kraft ihres Amtes als Mitglied des neuen Rates bereits fest. Der Rat leitet die EKD in allen Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich anderen Organen vorbehalten sind. Insbesondere soll er mit theologischer und missionarischer Arbeit die Gemeinschaft der Gliedkirchen in der EKD befördern, für die Zusammenarbeit der kirchlichen Werke und Verbände in allen Bereichen sorgen, die evangelische Kirche in der Öffentlichkeit vertreten und zu Fragen des religiösen und gesellschaftlichen Lebens Stellung nehmen.

Der neue Rat wird während der 2. Tagung der 13. Synode der EKD, die vom 7. bis 10. November in Bremen stattfindet, erstmals digital gewählt. Wahlberechtigt sind die 128 Mitglieder der 13. EKD-Synode und die in der Kirchenkonferenz vertretenen Kirchenleitungen der 20 Landeskirchen. Dabei hat jede Landeskirche eine Stimme.

Am Sonntag, 7. November, ist die Vorstellung der Kandidat:innen vorgesehen; die Wahl selbst ist für 9. November, geplant. Weitere Kandidat:innen können von den Wahlberechtigten vorgeschlagen werden.

Die Wahlen zum Vorsitz und stellvertretenden Vorsitz im Rat der EKD werden am Mittwoch, 10. November, auf Vorschlag des Rates von Synode und Kirchenkonferenz stattfinden.

Die Ratsmitglieder werden im Abschlussgottesdienst der Synode am 10. November in ihr Amt eingeführt.

Hinweis: Alle Informationen zu den Kandidat:innen finden Sie auf: www.ekd.de/kandidaten-ratswahl

Liste der Kandidat:innen

für die Wahl des Rates der EKD 2021 - 2027

(in alphabetischer Reihenfolge)

1. Prof. Dr. Dr. Andreas Barner, Unternehmer, Ingelheim am Rhein

2. Tobias Bilz, Bischof, Dresden

3. Sabine Blütchen, Rechtsanwältin, Oldenburg

4. Dr. Michael Diener, Dekan von Germersheim

5. Dr. Michael Domsgen, Professor für Evangelische Religionspädagogik an der Theologischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

6. Dr. Tobias Faix, Professor für Praktische Theologie an der CVJM-Hochschule in Kassel

7. Kirsten Fehrs, Bischöfin, Hamburg

8. Dr. Matthias Fichtmüller, Theologischer Vorstand des Oberlinhaus, Potsdam

9. Kerstin Griese, MdB, Parl. Staatssekretärin, Ratingen

10. Miriam Hollstein, Chefreporterin in der FUNKE Zentralredaktion

11. Dr. Jacob Joussen, Professor für Bürgerliches Recht, Dt. und Europäisches Arbeitsrecht und Sozialrecht, Bochum

12. Dr. Claudia Jahnel, Professorin für Interkulturelle Theologie und Körperlichkeit an der Ruhr-Universität Bochum

13. Dr. Volker Jung, Kirchenpräsident, Darmstadt

14. Dr. h.c. Annette Kurschus, Präses, Bielefeld

15. Dr. Silke Lechner, Stellvertretende Leiterin des Referats Religion und Außenpolitik im Auswärtigen Amt, Berlin

16. Dr. Anna von Notz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin des Bundesverfassungsgerichts und Mitglied des Redaktionsrats des Verfassungsblog

17. Thomas Rachel, MdB, Parl. Staatssekretär, Düren

18. Stefan Reimers, Ständiger Vertreter des Landesbischofs, Leiter der Abteilung F "Personal" im Landeskirchenamt, München

19. Julia Schönbeck, Theologie-Studentin, Göttingen

20. Dr. Stephanie Springer, Präsidentin des Landeskirchenamts der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, Hannover

21. Dr. Christian Stäblein, Bischof, Berlin

22. Josephine Teske, Pastorin, Büdelsdorf

Hannover, 12. Oktober 2021

