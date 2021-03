NDR Norddeutscher Rundfunk

Mehr als abgefilmte Musik: NDR Radiophilharmonie startet neues Videoformat "KonzertPlus"

Start: ab Freitag, 2. April auf ndr.de/konzertplus sowie am 5. April, 7.55 Uhr im NDR Fernsehen

Hamburg (ots)

Unter dem Titel "KonzertPlus" konzipiert und produziert die NDR Radiophilharmonie ein neues Videoformat. In Verbindung mit klassischer Musik entstehen individuelle, rund einstündige Videoproduktionen, die in Zeiten der Livestreams aus leeren Konzertsälen eine neue visuelle und musikalische Ebene bieten. Werke verschiedener Komponisten werden in einen neuen Kontext gestellt, verbinden sich mit Filmbildern, Texten, Schauspiel, Interviews und mehr - eben das Plus zum Konzert.

Matthias Ilkenhans, Manager der NDR Radiophilharmonie: "Die Verlegung von Konzerten ins Netz bietet uns die Chance, ein neues Publikum zu erreichen. Die Herausforderung liegt darin, Inhalte zu kreieren, die unverwechselbar und einzigartig sind und sich deutlich von den gängigen Konzertstreaming-Angeboten abheben. Das war für uns der Impuls, ein Format zu entwickeln, das eben weit mehr ist als nur abgefilmte Musik. Mit KonzertPlus möchten wir einen anderen, emotionalen Zugang zur Musik eröffnen."

Im ersten Videoprojekt von "KonzertPlus" widmen sich die NDR Radiophilharmonie und Chefdirigent Andrew Manze am Karfreitag der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Ausschnitte aus Bachs Werk werden hierfür mit persönlichen Berichten verschiedener Menschen verbunden: Eine Krankenschwester, eine Ärztin, eine Pastorin, ein Unternehmer, erkrankte und wieder genesene Personen geben Einblicke in ihr Corona-Jahr. Sie erzählen von ihrem Umgang mit Krankheit, Tod und Verlust, von der Belastung im Beruf und im Privaten. Wie ist es, einen geliebten Menschen durch die Pandemie zu verlieren? Wie begegnet man den Themen Alter und Einsamkeit? In den Gesprächen geht es aber auch um schöne und verbindende Momente, die in dieser Krise entstanden sind - darum, das Glück in besonderen Augenblicken und kleinen Gesten zu finden.

Die zweite Folge von "KonzertPlus", die ab 22. April auf ndr.de/konzertplus zur Verfügung steht, stellt Edvard Griegs "Peer Gynt" in den Mittelpunkt. Mit Corinna Harfouch konnte eine der bedeutendsten deutschen Charakterdarstellerinnen für dieses Projekt gewonnen werden. Die mehrfach ausgezeichnete Schauspielerin schlüpft in die Rolle der Solveig. Ihre melancholischen Betrachtungen gegenüber ihres "geliebten Peer" sind mit den musikalischen Sätzen der Peer-Gynt-Suiten von Edvard Grieg verknüpft. Diese werden von der NDR Radiophilharmonie unter der Leitung des Dirigenten Hossein Pishkar gespielt.

Weitere "KonzertPlus"-Projekte sollen im Laufe des Jahres folgen. Informationen unter www.ndr.de/konzertplus.

