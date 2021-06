Bibel TV

Bibel TV mit hohen Zuschauergewinnen

Im Corona-Jahr 2020 verzeichnet Bibel TV ein starkes Plus an Zuschauern und Erlösen - Trost und Zuspruch: Ausbau von Live-Gottesdiensten und christlichen Events

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Auf seiner Gesellschafterversammlung am 11. Juni 2021 konnte Bibel TV für das vergangene Geschäftsjahr von einem außergewöhnlichen Wachstum berichten. Zum einen liegt dies an der allgemeinen Entwicklung des Fernsehkonsums in Pandemie-Zeiten. Zum anderen zeigt die Digitalisierungsstrategie der letzten Jahre sowie der Ausbau hochwertig produzierter Programme Wirkung: Bibel TV hat seine erfolgreiche Entwicklung zu einem christlichen Medienhaus mit zeitgemäßen digitalen Angeboten und einem TV-Vollprogramm mit unterschiedlichen Programmfarben fortgesetzt - von Live-Gottesdiensten und christlichen Events über Spielfilme, Serien, Shows und Talk bis hin zu Naturdokumentationen. Allen gemeinsam ist: Sie unterstützen den christlichen Wertekanon.

Als besonderer Reichweitenerfolg konnte sich die kanadische Netflix-Serie "Anne with an E" entwickeln. Den Start der deutschen Free-TV-Premiere begleitete Bibel TV im Oktober mit einer großen Werbekampagne sowie mit zusätzlich produzierten kurzen Impulsen, die zum Glauben einladen sollen.

2020 stand aber auch unter dem Zeichen der Corona-Pandemie. Hier konnte Bibel TV seinen Zuschauerinnen und Zuschauern eine Vielzahl an Angeboten machen, die den Verzicht auf das persönliche Erlebnis eines Gottesdienstes wenn nicht ersetzen, so doch ausgleichen konnten. Bibel TV hat im Pandemiejahr 2020 viele interaktive christliche Events unterschiedlicher kirchlicher Initiativen live im Fernsehen übertragen - wie die Veranstaltungen "Deutschland betet gemeinsam". Auch der Ausbau der Live- Gottesdienste aus großen historischen Kirchen wie dem Salzburger, dem Würzburger, dem Berliner oder dem Kölner Dom konnte einen Beitrag zum Kampf gegen die Vereinsamung leisten - ebenso wie das Angebot an Live-Gottesdiensten auf der Bibel TV Plattform www.bibeltv.de/live-gottesdienste.

Die positive Geschäftsentwicklung bestätigt sowohl den Gesellschafterkreis in seinem langjährigen Engagement als auch das Team von Bibel TV: So erreichte Bibel TV im Jahr 2020 im Durchschnitt über 269.000 Zuschauer pro Tag (2019: 236.000), was einem Zuwachs von knapp 14 Prozent entspricht. Die Erlöse aus Werbung und Spenden stiegen 2020 auf insgesamt 14,1 Mio. Euro im Vergleich zu 2019 (12,9 Mio. Euro). Die Anzahl der Spendenden konnte sich im Geschäftsjahr 2020 um 11 Prozent auf 74.800 (2019: 67.000 Spendende) erhöhen.

"Wir freuen uns sehr über die außergewöhnlich gute Entwicklung von Bibel TV. Besonders wichtig für Bibel TV war es, dass wir in den schweren Zeiten der Corona-Pandemie unseren Zuschauerinnen und Zuschauern sowie den Nutzerinnen und Nutzern unserer Online-Angebote Trost und die christliche Hoffnung weitergeben konnten und mithelfen konnten, die Zeit der Einsamkeit gut zu überstehen", sagt Bibel TV Geschäftsführer Matthias Brender. "Wir möchten uns daher für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit all unseren Programmpartnern bedanken - und besonders bei all denen, die Bibel TV seit Jahren mit ihren Spenden möglich machen."

Wenn die Menschen jetzt im Sommer und nach dem Lockdown wieder selbst in die Kirche möchten, kann eine andere Plattform aus dem Hause Bibel TV helfen: www.nächster-gottesdienst.de

Weiterführende Links:

Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar:

http://www.bibeltv.de/presse

oder in der Bibel TV Presselounge:

https://presse.bibeltv.de/index.php

Über Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel, DVB-T2, und IP-TV sowie als Livestream im Web und über die Bibel TV App. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.

www.bibeltv.de

Original-Content von: Bibel TV, übermittelt durch news aktuell