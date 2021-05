Bibel TV

Bibel TV: Programm-Highlights im Juni

Mit der Live-Übertragung vom Kongress christlicher Führungskräfte, der Late Light Show und der deutschen TV-Premiere des Justizkrimis "Feuerprobe der Unschuld"

Hamburg (ots)

Vielfalt pur: Bibel TV bietet im Juni eine große Auswahl und Informationen, Magazinen und Unterhaltung. Das Magazin "Grenzenlos - Steyrer Missionare" zeigt interessante Einblicke in die Missionsarbeit des Ordens, der sich der weltweiten Entwicklungshilfe aus Nächstenliebe verschrieben hat. Der Kongress Christlicher Führungskräfte (KCF) beschäftigt sich mit der Herausforderung, Führungsverantwortung auch unter schwierigen Bedingungen nach christlichen Grundsätzen zu gestalten und fragt: "Wie können wir Werte noch leben?".

Mit der "Late Light Show" und "Real Talks" bietet Bibel TV jungen Zuschauerinnen und Zuschauern eine besondere Bühne, und mit dem Spielfilm "Feuerprobe der Unschuld" geht ein spannender Justizkrimi in deutscher Erstausstrahlung an den Start. Darüber hinaus erwartet Bibel TV-Fans auch im Juni viele Filmklassiker sowie atemberaubende Naturdokus - und interessante Gäste bei "Bibel TV Das Gespräch".

Gott und die Welt:

Grenzenlos - Steyler Missionare - TV-Magazin: Einblick in die weltweite Arbeit einer Ordensgemeinschaft -Ab 01.06. jeweils dienstags 16.30 und donnerstags 15.30 Uhr

Die Steyler Missionare sind eine katholische Ordensgemeinschaft, die 1875 in dem niederländischen Dorf Steyl gegründet wurde. Dem Orden gehören Steyler Missionare, Missionsschwestern und Anbetungsschwestern an, die in vielen Ländern aktiv sind. Ihre Mission: ein weltumspannendes Netz sozialen Engagements im Geiste des Evangeliums zu betreiben. Ihre Einsatz- und Themenfelder sind vielfältig und reichen von aktuellen Fragestellungen zu Kirche, Ordensgemeinschaft und Mission bis hin zu Fragen zu Glauben und Lebensgestaltung.

Die Steyler Missionare betreiben Entwicklungshilfe nach dem Prinzip der "Hilfe zur Selbsthilfe". Sie helfen bei Katastrophen, leisten Nothilfe für Geflohene, unterstützen die katholische Kirche in ihren Belangen und bauen Brücken zu den unterschiedlichen

Ortskirchen. Das Magazin berichtet vom Engagement der Steyler und vieler Freiwilliger, die nach dem christlichen Grundprinzip der Nächstenliebe Mitmenschen am Rande der Gesellschaft ein Stück Würde zurückgeben möchten.

Donnerstag, 03.06., Fronleichnam

19.15 Mit Jesus durch die Krise - Christustag 2021 - Auftakt-Gottesdienst

"Mit JESUS durch die Krise" ist das Motto des diesjährigen Christustages, der sowohl digital als auch vor Ort stattfindet. Prof. Dr. Volker Gäckle predigt zum Thema: "Mit Jesus durch die Gesundheitskrise" (2 Kor 12,7-10).

Mittwoch, 16.06.

21.15 Beten mit der Bibel - die 30 Stunden Gebets-Challenge

Das Gebet ist eines der wichtigsten Bestandteile des christlichen Lebens. Aber warum spielt es so eine große Rolle? Was sagt die Bibel dazu und wie kann sie das persönliche Beten inspirieren? Bibel TV Volontärin Mirjana versucht in einer Gebets-Challenge, ihrem Glauben näher zu kommen.

Freitag, 18.06.

19.00 Wie können wir heute noch Werte leben? - KCF Kongress Christlicher Führungskräfte 2021 digital - Liveübertragung

Der Kongress Christlicher Führungskräfte findet dieses Jahr digital statt. Bibel TV überträgt den Live-Talk vom digitalen "KCF Kompakt". Zu Gast ist Heinrich Deichmann (Deichmann Schuhe), der sich im Interview mit dem Thema "Werte in Verantwortung leben" befasst. Dr. André Stoffels (Finanzvorstand VW in China) spricht über die Führungsverantwortung als Christ in herausfordernden Zeiten und unter schwierigen Bedingungen. Außerdem: Julia Garschagen beschäftigt sich mit der Frage: Was trägt in Zukunft? Moderation: Doro Plutte.

Live-Gottesdienste im Juni auf Bibel TV:

Do. 03.06. 10.00 Gottesdienst live aus dem Kölner Dom: Fronleichnam

So. 06.06. 10.00 Gottesdienst live aus dem Berliner Dom

So. 13.06. 10.00 Gottesdienst live aus dem Salzburger Dom

So. 20.06. 10.00 Gottesdienst live aus dem Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg (Mit Übersetzung in Gebärdensprache)

So. 27.06. 10.00 Gottesdienst live aus dem Würzburger Dom

Für junge Christen: Show & Talk

Sonntag, 20.06.

20.15 Uhr Late Light Show

Das abgefahrene Show-Trio Mitch, Anton und Tim zeigt zusammen mit seinen Gästen in Studiospielen und Außenbeiträge, was positiver Lifestyle und persönlicher Glaube für sie bedeutet. Von der überkonfessionellen Missionsbewegung "Campus für Christus" und seinem Dienst "Shine Deutschland" entwickelt, strahlt Bibel TV am 20. Juni die zweite Abendshow aus. Shine will eine Bewegung junger Menschen ins Leben rufen, die mit kreativen Aktionen und durch Gebete ihren Glauben zeigen und weitergeben.

Mittwoch, 30.06.

21.10 Real Talks - Die Show mit Flo Stielper

Eventreihe von "Campus für Christus" - Menschen erzählen von ihrem persönlichen Verhältnis zu Gott und von ihrem Glauben. Mit inspirierenden Talk-Gästen, Musik, Tanz und anderen kulturellen Beiträgen.

Der besondere Spielfilm in deutscher Erstausstrahlung

Freitag, 25.06.

20.15 Feuerprobe der Unschuld (Mountain Top)-US-Spielfilm, 2017

Der alte, exzentrische Sam Miller (Barry Corbin) hat eine enge Beziehung zu Gott. Er nennt ihn Papa. Aber nicht nur das: In seinen Träumen empfängt Sam Aufträge von Gott, die er in die Tat umsetzt. In persönlichen Briefen versucht er fremde Menschen, die in seinen Träumen erschienen, auf den rechten Weg zu bringen. Eines Tages wird er aus heiterem Himmel verhaftet. Seine Kirche wirft ihm vor, er habe 100.000 Dollar unterschlagen. Ist etwas Wahres an den Anschuldigungen, oder ist er mit seinen Briefen der falschen Person auf die Füße getreten? Pastor Mike Andrews (Coby Ryan McLaughlin), ein ehemaliger Anwalt, geht der Sache auf die Spur.

Spielfilmreihen

Die Janette Oke Siedler-Saga - Spielfilmreihe, USA 2006/07 - ab 10.06. immer donnerstags, 20.15 Uhr (Wdh. samstags 16.30 Uhr)

10.06. Jeanette Oke: Liebe löst den Schmerz - Missie und Willie haben sich im Westen ein eigenes Zuhause aufgebaut. Doch dann naht eine Tragödie ...

17.06. Jeanette Oke: Liebe erhellt die Nacht - Als junge Witwe zieht Missie in ihre Heimat zurück. Nach außen hin zeigt sie sich glücklich, doch selbst hat sie das Gefühl, nie wieder Glück empfinden zu können.

24.06. Jeanette Oke: Liebe wagt neue Wege - Missies Adoptivtochter Belinda träumt davon, Medizin zu studieren und Ärztin zu werden.

Die Bibel - legendäre Monumentalverfilmung mit internationaler Star-Besetzung - immer samstags um 20.15 Uhr - In dem 13teiligen ehrgeizigen Filmprojekt wurden zwischen 1993 und 2002 zentrale Personen und Ereignisse aus der Bibel aufwendig in Szene gesetzt und in weltweit 67 Ländern ausgestrahlt. Bibel TV zeigt im Juni vier der Filme, die bereits zu modernen Klassikern geworden sind.

05.06. Die Bibel - Moses - Regie: Roger Young - Mit Ben Kingsley, Christopher Lee, Anna Galena, Philippe Leroy, David Suchet u.a. -

12.06. Die Bibel - Samson und Delila - Regie: Nicolas Roeg - Mit Dennis Hopper, Elizabeth Hurley, Diana Rigg, Paul Freeman, Ben Becker, Alessandro Gassmann u.a.

19.06. Die Bibel - David - Regie: Robert Markowitz - Mit Jonathan Priyce, Leonard Nimoy, Sheryl Lee, Lina Sastri, Franco Nero u.a. -

16.06. Die Bibel - Salomon - Regie: Robert Young - Mit Ben Cross, Richard Dilane, Anouk Aimée, David Suchet, Max von Sydow, Umberto Orsini u.a.

Reihen

Bibel TV Das Gespräch - Immer montags 21.50 Uhr (Wdh. dienstags 11.30 Uhr) - Menschen mit ungewöhnlichen Biografien teilen interessante Aspekte ihres Lebens und inspirierende Erfahrungen mit ihrem Glauben und mit Gott.

07.06. Kevin Neumann: Gottesbegegnung mit Musik - HipHop und Rap-Musik verbindet man nicht zwingend mit Gott oder Jesus - schon allein der Texte wegen. Sie scheinen nur schwer mit dem christlichen Glauben vereinbar zu sein. Doch Lobpreis geht mit jeder Art von Musik. Im Gespräch mit Moderatorin Bente Rathjen spricht Rapper Kevin Neumann über seinen Weg zum Glauben - und wie er seine Beziehung zu Gott auch in seiner Musik verarbeitet.

14.06. Dr. Klaus-Dieter John: Auf dem Wasser laufen - Missionskrankenhaus in Peru -Dr. Klaus-Dieter John ist sich sicher: Seine Arbeit ist nur dank Gottes Eingreifen möglich. Gemeinsam mit seiner Frau leitet er das Missionsspital Diospi Suyana in Peru. Mit medizinischer Versorgung und der Botschaft des christlichen Glaubens wendet das Projekt sich an die indigenen Quechua, die dem Aberglauben anhängen. Deren Angst vor dunklen Mächten erschwert oft die Arbeit der Missionare.

21.06. Bernhard Meuser: Freie Liebe - Über neue Sexualmoral - In seiner Jugend erlebte Bernhard Meuser Missbrauch durch einen Priester, dem er damals hilflos ausgeliefert war. Auf diese Weise wurde sein Leben bis zum heutigen Tag beeinträchtigt. Nun ist er mit einem Buch über seine Erfahrungen und den Umgang der Kirchenleiter mit ihrem Missbrauchsproblem an die Öffentlichkeit getreten. Im Gespräch mit Moderator Daniel Deman verrät er, warum er trotz allem an Gott festhielt.

28.06. Christoph Siemons: Eine Symphonie für Gott - Nach einer einfachen Zahnbehandlung gelangten Bakterien aus dem Mundraum ins Herz von Christoph Siemons und zerstörten eine Herzklappe. Die Krankheit wurde erkannt und im Krankenhaus aufwendig behandelt. In einer durchwachten Nacht gelobte der erfolgreiche Musiker, Gott eine Messe zu schreiben, als Dank für seine plötzlich wiedergefundene Hoffnung. Nach seiner Genesung setzte er sein Gelübde in die Tat um.

Naturdokumentationen

Tiere in freier Wildbahn haben über Jahrtausende ihre eigenen Regeln des Zusammenlebens entwickelt. Doch je mehr der Mensch in ihre Reviere vordringt, umso mehr müssen sie sich auch an neue Lebensbedingungen anpassen. Bibel TV zeigt im Juni fünf Naturfilme der Produktionsgesellschaft Terra Mater über wild lebende Tiere - und deren erstaunlichen Überlebensstrategien.

Mittwoch, 02.06.

20.15 Bienen - eine Welt im Wandel -Das Bienensterben beunruhigt Wissenschaftler und Landwirte auf der ganzen Welt. Mancherorts verlieren Imker jedes Jahr bis zu einem Drittel ihrer Bienenbestände - eine Gefahr für unsere Ernten. Doch es gibt Hoffnung: Wildbienen könnten die Bestäuber der Zukunft sein. Wissenschaftler nehmen diese alternativen Bestäuber unserer Nutzpflanzen unter die Lupe, die die Honigbiene wenn nicht ersetzen so doch unterstützen können.

Mittwoch, 09.06.

20.15 Das heimliche Leben der Hirsche - Die Weißwedel-Hirsche im US-Bundesstaat New York besuchen täglich die Gärten der Vorstädte. Zäune sind für sie kein Hindernis. Das Angebot von Gras und Wasser sowie das Fehlen gefährlicher Räuber locken die scheuen Waldbewohner an. - Für die Dokumentation wurden Hirsche mit Minikameras und GPS-Sendern ausgerüstet. So konnten die Tiere bis in ihre Rückzugsgebiete in den Wäldern verfolgt werden.

Mittwoch, 16.06.

20.15 Flügel, Schnabel, Superhirn - Papageien - Jahrzehnte lang glaubten wir, Vögel wären schlichte Gemüter, geleitet von ihren Instinkten. Erst vor kurzer Zeit wurde entdeckt, dass diese Annahme falsch ist. Während der Dreharbeiten besuchte die Regisseure das Filmteam Forscherinnen und Forscher an renommierten Instituten - und stießen auf erstaunliche Intelligenzleistungen der Vögel.

Mittwoch, 23.06.

20.15 Arena der Elefanten -Wie "ticken" Elefanten? Und wie regeln sie ihre Konflikte und Machtkämpfe? Wie entstehen ihre Dynastien? Ein Wasserloch in Namibias Buschland ermöglicht der Verhaltensforscherin Caitlin O'Connell ungeahnte Einblicke in das Zusammenleben der mächtigsten Landtiere der Welt. Seit 20 Jahren beobachtet sie, wie hier in der Trockenzeit Elefanten-Politik gemacht wird.

Sonntag, 27.06.

20.15 Gottes wilde Schöpfung - Wasser - Springende Delfine, bunte Fischschwärme, sanfte Walriesen und manchmal auch "Unterwassermonster". Der Biologe und überzeugte Christ Gordon Wilson ist beeindruckt von der Unterwasserwelt und ihren tierischen Bewohnern. Begeistert erzählt er von der Kreativität Gottes, die sich in der Schöpfung des Wassers und der Tiere wiederfinden lässt. Wilson gibt faszinierende Einblicke in die Vielfalt der Unterwasser-Tiere.

Mittwoch, 30.06.

Giraffen - Giganten hautnah - Giraffen sind wahre Giganten. Groß und schlank wirken sie elegant und erhaben. Dabei stecken ungeahnte Kräfte in ihnen. Wie verteidigen sie sich beispielsweise gegen Löwenangriffe? Warum können Giraffen sogar die stacheligsten Pflanzen wie etwa Kakteen fressen? Die Doku begleitet die Tiere in ihrem Lebensraum und hält einige Überraschungen bereit.

Live Gottesdienste im Juni auf der Bibel TV Live-Plattform - eine Auswahl

www.bibeltv.de/live-gottesdienste

02.06. 12.00 Mittagsmesse. Missio Österreich

06.06. 10.00 Gottesdienst. Hillsong Church Germany Konstanz

07.06. 07.00 Heilige Messe. Dom zu Salzburg Österreich

08.06. 08.00 Heilige Messe. Kölner Dom

10.06. 21.00 Taizé-Gottesdienst. Berliner Dom

12.06. 18.00 Abendmesse. Stadt- und Marktkirche St. Lamberti Münster

13.06. 09.30 Gottesdienst. Move Church Wiesbaden

14.06. 09.00 Heilige Messe. Pfarrkirche St. Anton Balderschwang

15.06. 19.00 Bible Studies. New Life Church Düsseldorf

17.06. 10.00 Heilige Messe. Pfarrkirche St. Anton Balderschwang

19.06. 17.29 Rosenkranz. Röm.-kath. Kirchengemeinde Leimen-Nußloch-Sandhausen

20.06. 10.00 Gottesdienst ICF Berlin

21.06. 20.00 Bible Study. HOPE & LIFE Church Schweiz

24.06. 18.25 Heilige Messe. Freiburger Münster

25.06. 12.00 Mittagsandacht. Hauptkirche St. Michaelis Hamburg

27.06. 11.00 Gottesdienst. Gospel Forum Stuttgart

28.06. 18.00 Montagsmesse. Stift Heiligenkreuz Österreich

...und viele weitere Übertragungen

