Zahl der Frauen in ZDF-Führungsfunktionen auf Höchstwert

ZDF-Intendant Bellut: Ziel ist paritätische Besetzung

Mainz

Im ZDF ist die Zahl von Frauen in Führungsfunktionen so hoch wie nie. Von 2010 bis 2019 stieg ihr Anteil von 33,8 auf 40,4 Prozent. "Dieser Wert zeigt, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Dennoch lehnen wir uns nicht zurück, sondern wollen den Prozess weiter vorantreiben, bis wir unser Ziel erreicht haben: eine paritätische Besetzung von Führungspositionen", sagte ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut vor dem Fernsehrat in Mainz bei der Vorstellung des Berichts der Gleichstellungsbeauftragten Marita Lewening.

In der Verwaltungsdirektion hat das ZDF das angestrebte Ziel der Parität bereits erfüllt: 58 Prozent der Führungsfunktionen sind dort mit Frauen besetzt. Über dem Senderdurchschnitt liegen auch die Programmdirektion (42 Prozent) und die Chefredaktion (43 Prozent).

Insgesamt liegt die Beschäftigungsquote von Frauen im ZDF bei 50,4 Prozent. Seit mehr als zehn Jahren gibt es damit ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Frauen und Männern im Unternehmen.

