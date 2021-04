Bibel TV

Im Mai bietet Bibel TV seinen Zuschauern neue Programm-Formate: Mit der "Late Light Show" und den "Real Talks", beides von der überkonfessionellen Mission "Campus für Christus" entwickelt, gehen zwei junge christliche Shows an den Start, die kreative Aktionen, persönliche Erlebnisberichte und musikalische Gäste miteinander verbinden.

Ein weiteres Mal versammelt das Gebetshaus Augsburg die Menschen in "Deutschland betet" Live zum gemeinsamen Gebet. Ein wahres Feuerwerk an besonderen Spielfilmen - von der Jeanette-Oke-Siedler-Saga bis zu den großen Monumentalwerken der Bibel-Verfilmung - lädt christliche Filmfans rund um Pfingsten zu Bibel TV ein. Außerdem: Spannende Experimente rund um die Naturgewalten gibt es in dem britischen Dreiteiler "Richard Hammonds Wetter-Werkstatt" ab 5. Mai.

Die Programmhighlights auf Bibel TV im Mai

Gebete und Gottesdienste:

Samstag, 15.05., 20.15 Uhr

Erweckung - Open Doors Tag 2021 - Veranstaltung mit Markus Rode

Die Organisation Open Doors Deutschland e. V., veranstaltet mit ihrem Leiter Markus Rode jedes Jahr einen Tag, der sich der Verfolgung von Christen in verschiedenen Ländern widmet. Der diesjährige Open Doors Tag steht unter dem Motto "Erweckung und Verfolgung" und hat sich zum Ziel gesetzt, die beiden Gegensätze miteinander zu versöhnen. Die Veranstaltung will zeigen, dass Gott gerade in schwierigen Situationen die Kraft hat, Neues zu schaffen. Für musikalische Begleitung sorgen die Outbreakband mit Sängerin Darya; ein Redebeitrag kommt von Sarah Marie.

Mittwoch, 19.05. Live

19.00 - 20.30 Uhr Deutschland betet

Pfingsten gemeinsam beten - Bibel TV überträgt die ökumenische Aktion des Gebetshauses Augsburg, bei der jeder mitmachen kann live im TV. Auf der Internetseite www.deutschlandbetet.de können sich Interessierte zum Gebet anmelden und eine Liste prominenter Unterstützer einsehen.

Live-Gottesdienste im Mai auf Bibel TV:

So. 02.05. 10.00 Gottesdienst live aus dem Kölner Dom

So. 09.05. 10.00 Gottesdienst live aus dem Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg

Do.13.05. 10.00 Gottesdienst live aus dem Kölner Dom: Christi Himmelfahrt

So. 16.05. 10.00 Gottesdienst live aus dem Berliner Dom

Sa. 22.05. 11.00 Gottesdienst live aus der Home Church Salzburg: Fest der Jugend 2021

So. 23.05. 10.00 Gottesdienst live aus dem Würzburger Dom

Mo. 24.05. 10.00 Gottesdienst live aus dem Berliner Dom: Pfingstmontag

So. 30.05. 10.00 Gottesdienst live aus dem Salzburger Dom

Neue Show-Reihe auf Bibel TV:

Sonntag, 16.05.

20.15 Uhr Late Light Show

Von der überkonfessionellen Missionsbewegung "Campus für Christus" und seinem Dienst "Shine Deutschland" entwickelt, strahlt Bibel TV am 16. Mai die erste von mehreren inspirierenden Abendshows aus. Shine möchte eine Bewegung junger Menschen ins Leben rufen, die Gottes Liebe widerspiegelt und die mit kreativen Aktionen und durch Gebete ihren Glauben zeigen und weitergeben. Die Show zeigt ausgefallene Studiospiele, ungewöhnlichen Außenbeiträge und Gastauftritte verschiedener Künstler.

Mittwoch, 26.05.

21.10 Uhr Real Talks - Talk, Kultur und interaktive Momente

Eventreihe von "Campus für Christus" - Menschen erzählen von ihrem persönlichen Verhältnis zu Gott und von ihrem Glauben.

Spielfilme

Die Janette Oke Siedler-Saga

Spielfilmreihe, USA 2003 - ab 20.05. jeweils Do., 20.15 (Wdh. Sa., 16.30 Uhr)

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts: Die schöne Marty Claridge (Katherine Heigll) ist eine willensstarke junge Frau. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Aaron macht sie sich auf den Weg in den Westen. Doch ein Unfall verändert Martys Leben radikal. "Die Wahrheit hinter Gottes Liebe hat nichts damit zu tun, dass es Schicksale gibt. Aber er verspricht, immer bei uns zu sein." - Ein starkes Filmerlebnis über die Macht tiefer Liebe.

Donnerstag, 20.05.

20.15 Jeanette Oke: Liebe wird wachsen - Spielfilm, USA 2003

Marty und Aaron ziehen in den Westen, um dort ein neues Leben zu beginnen. Doch bei einem tragischen Unfall kommt Aaron ums Leben. Die schwangere Marty ist auf die Hilfe des Witwers Clark angewiesen. Doch auf der Farm wird sie von dessen Tochter Missie zuerst abgelehnt.

Donnerstag, 27.05.

20.15 Jeanette Oke: Liebe trägt durch - Spielfilm, USA 2004

Clarks Tochter Missie ist zu einer selbstbewussten jungen Frau herangewachsen. Grant Thomas wirbt um sie. Doch als Clark verletzt wird, kommt ihr ein anderer Mann zu Hilfe.

Weitere Spielfilm-Highlights rund um das Pfingstfest

Freitag, 07.05.

Run The Race - Das Rennen des Lebens - Spielfilm, USA 2018

Mit Tanner Stine, Kristoffer Paloha. - Football-Star Zach muss sich nach einer schweren Verletzung zurück ins Leben kämpfen. Sein Bruder hilft ihm dabei.

Samstag, 08.05.

Die Bibel - Abraham - Spielfilm, USA 1993 in Starbesetzung

Mit Richard Harris, Tom Radcliffe, Christian Kohlund, Orso Maria Guerrini - Abraham folgt Gottes Auftrag, in das gelobte Land zu gehen und dort ein ganzes Volk zu gründen. Doch seine Frau und er haben bisher noch keine Familie. Gottes Wort leitet Abrahams Leben in neue Bahnen.

Jeweils Freitag, 14.05. (Teil 1) und 21.05. (Teil 2)

Die Liebe die heilt: Professor Moscati, Arzt und Engel der Armen - Spielfilm in zwei Folgen, Italien 2007 - Mit Kasia Smutniak, Beppe Fiorello

Neapel, Anfang des 20. Jahrhunderts: Giuseppe Moscati stößt bei seinem ersten Job als Arzt im Krankenhaus auf Herausforderungen. Als er eine Patientin aus der Klinik zu sich mit nach Hause nimmt, um sie zu pflegen, spricht sich dies schnell herum.

Samstag, 22.05.

Die Bibel - Jakob - Monumentalfilm, Deutschland 1994

Mit Christoph M. Ohrt, Christoph Waltz, Juliet Aubray - Jakob lebt zusammen mit Mutter Rebekka, Vater Isaak und seinem Zwillingsbruder Esau im Land Kanaan. Die Familie lebt in dem Glauben, den ihm sein Großvater Abraham vermittelt hat. Sein Stamm, aus dem ein Volk werden soll, wird eines Tages Kanaan besitzen.

Pfingstsonntag, 23.05.

Barrabas - Spielfilm, USA 2012

Mit Billy Zane, Marco Foschi, Cristiana Capotondi - Barabbas ist ein Dieb und Mörder. Dass er an Jesu statt vom Tod befreit wird, stellt seine Welt auf den Kopf. Er erinnert sich an die Begegnungen mit dem Messias, dem "Sohn Gottes", den er verspottete - und an seine brutale Vergangenheit. Alles, was er glaubte, scheint plötzlich keinen Sinn mehr zu ergeben.

Freitag, 28.05. - Deutsche TV-Erstausstrahlung

20.15 Alaska - ein Mädchen findet seinen Weg Spielfilm, USA 2020

Mit Paris Warner, Kisha Sharon Oglesby u.a. - Regie: Warren Fast - Die 18-jährige Allie (Alaska) muss sich wegen unerlaubten Alkoholkonsums vor Gericht verantworten. Im Pflegeheim Sunnyvale muss sie nun Sozialstunden ableisten und wird der alten Mrs. Foster zugeteilt. Doch diese scheint wenig begeistert von ihrer neuen Pflegekraft. Auch zu Hause hat Allie es nicht leicht. Es gibt ein dunkles Geheimnis, das sie und ihrer Familie zu schaffen macht. Wie kommt Allie mit all den Schwierigkeiten und mit Mrs. Foster zurecht? Und welche Bürde lastet auf ihrer Familie? - "Alaska" wurde als "Bester Film" beim "Christian Film Festival" ausgezeichnet.

Samstag, 29.05.

20.15 Die Bibel: Josef - Monumentalfilm, USA/ I/ D/ Ö 1993

Mit Martin Landau, Stefano Dionisi, Monica Bellucci - Verraten durch den Neid seiner Brüder landet Josef in der ägyptischen Sklaverei. Schnell erhält er jedoch verantwortungsvolle Stellung - und fällt erneut einer Intrige zum Opfer.

Reihen

Bibel TV Das Gespräch

Menschen mit ungewöhnlichen Biografien teilen in dieser Gesprächsreihe interessante Aspekte ihres Lebens und inspirierende Erfahrungen mit ihrem Glauben und mit Gott.

Immer montags 21.50 Uhr (Wdh. dienstags 11.30 Uhr)

03.05. Hermann Vinke: Sophie Scholl - 21 Jahre Leben. (Wdh. von 2017)

Anlässlich des 100. Geburtstags von Sophie Scholl (09.05.) zeigt Bibel TV ein Gespräch mit dem Journalisten und Autoren Hermann Vinke. Sein Buch "Das kurze Leben der Sophie Scholl" hat weltweit Literaturpreise gewonnen.

10.05. Jonnes: Bei der Castingshow The Voice sang Jonnes auf einer der größten deutschen Bühnen. Dieser Schritt aus der Komfortzone hat sich auch auf das neue Album "Hoffnungshysterie" ausgewirkt. Einen Vorgeschmack gibt er mit einer Performance des Lieds "Trotzdem"

17.05. Bastian Decker: Dieses Gespräch lädt zum Mitmachen ein. Am letzten Samstag im Mai findet jedes Jahr der Missions-Aktionstag "Global Outreach Day" statt. Dieser Tag bietet die Gelegenheit, mit ganz verschiedenen Mitteln von Jesus zu erzählen. Im Gespräch gibt Decker Tipps und berichtet aus den letzten Jahren.

24.05. Sam Yankey: Sein Traum von der Profi-Fußball-Karriere platzte, dann wurde Sam Yankey als Tänzer erfolgreich. Mitten in der Entertainment-Szene der deutschen Musikstars fühlte er aber Leere. Auf seiner Suche nach Erfüllung fand er zum Glauben, der direkt durch einen lebensbedrohlichen Autounfall auf die Probe gestellt wurde.

31.05. Bernd Hock: Als Kabarettist bringt Hock die Menschen zum Lachen und blickt dabei mit viel Humor und Lebensfreude auf seine eigene Geschichte: Das Leben mit einer Körperbehinderung, die Arbeit als Heilpraktiker für Psychotherapie und Gottes Begleitung in allen Phasen.

Naturdokumentation

Richard Hammonds Wetter-Werkstatt

3-teilige Dokumentation über die Ehrfurcht gebietende Kraft der Natur, GB 2014

Ab 05.05. immer mittwochs, 20.15 Uhr

Wetter ist eine Ehrfurcht gebietende Kraft der Natur - zerstörerisch, und überirdisch schön. Auch wenn das Wetter unser Leben bestimmt, wissen wir immer noch wenig darüber. Wind, Wasser, Feuer: aus diesen Elementen entsteht ein brisanter Wettercocktail. BBC-Star Richard Hammond ("Top Gear") erklärt unglaubliche Wetterphänomene in spektakulären Versuchsanordnungen.

05.05. Folge 1: Wind - Die unsichtbare Kraft

In der ersten Folge geht es um den Wind. Meteorologe Reed Timmer versucht, die Geschwindigkeit eines Tornados zu messen - direkt am Boden.

12.05. Folge 2: Wasser - Die Kraft der Verwandlung

In dieser Folge untersucht Richard Hammond die entscheidende Rolle des Wassers bei fast allen Wetterphänomenen. Heute will er das Gewicht einer Wolke ermitteln und herausfinden, unter welchen Umständen Regen z.B. ein Auto zerstören kann - und wie man die Laufgeschwindigkeit einer Lawine misst.

19.05. Folge 3: Temperatur - Die treibende Kraft

Richard Hammond unternimmt ein Experiment mit einer riesigen Metallkonstruktion und zwei Dutzend Gasbrennern, um Thermik zu simulieren. Außerdem entfesselt er eigenhändig einen Sandsturm, um zu demonstrieren, wie Wüstensand über Tausende Kilometer verfrachtet werden kann.

Live Gottesdienste im Mai auf der Bibel TV Live-Plattform - eine Auswahl

www.bibeltv.de/live-gottesdienste

02.05. 10.00 Mittagsmesse. Missio Österreich

03.05. 07.00 Heilige Messe. Dom zu Salzburg. Österreich

04.05. 18.00 Heilige Messe. Stadt- und Marktkirche St. Lamberti Münster

08.05. 18.30 Abendmesse. Kölner Dom

09.05. 10.00 Heilige Messe. Dom Würzburg

09.05. 10.00 Gottesdienst. LaHö. Karlsbad

12.05. 18.30 Heilige Messe. Pfarrkirche St. Anton. Balderschwang

15.05. 18.00 Domvesper. Berliner Dom

16.05. 10.00 ICF Kids. ICF Berlin

16.05. 10.00 Gottesdienst. Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg

21.05. 20.00 Bible Study. HOPE & LIFE Church. Schweiz

23.05. 10.30 Gottesdienst. Ev. Brückengemeinde Heidenheim

23.05. 11.30 Gottesdienst. Elim-Kirche Hamburg

27.05. 18.25 Heilige Messe. Freiburger Münster

29.05. 17.29 Rosenkranz. Röm.-kath. Kirchengemeinde Leimen-Nußloch-Sandhausen

30.05. 13.30 Gottesdienst. New Life Church. Düsseldorf

31.05. 18.00 Montagsmesse. Stift Heiligenkreuz. Österreich

...und viele weitere Übertragungen - auch Sondertermine zu Christi Himmelfahrt und zu Pfingsten!

