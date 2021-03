Bibel TV

Bibel TV: Programm-Highlights im April

Im April neu auf Bibel TV: die Predigt-Krimiserie "Smoketown" und zusätzliche Live-Gottesdienste. Außerdem: Wir erinnern an den Theologen Dietrich Bonhoeffer

Ab dem 6. April baut Bibel TV die Übertragung von Live- Gottesdiensten mit weiteren regelmäßigen Übertragungen am Morgen aus. Mit einem interessanten Format startet die neue Predigt-Krimiserie Smoketown: in jeder Folge interpretiert ein Pastor die aktuellen Kriminalfälle aus Sicht der Bibel. - Zur Erinnerung an den Theologen und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer, der am 9.April 1945 im KZ hingerichtet wurde, zeigt Bibel TV den Spielfilm "Bonhoeffer - die letzte Stufe" mit Ulrich Tukur sowie die Dokumentation "Bonhoeffer" über sein Leben und Wirken. Mit dem zweiteiligen Historienfilm "Bernadette von Lourdes" anlässlich ihres Todestages am 16. April widmet sich Bibel TV der Geschichte der ungewöhnlichen Frau, die an einer Quelle Wunder vollbrachte und 1933 heiliggesprochen wurde.

Die Programmhighlights auf Bibel TV ab dem 6. April

Gebete und Gottesdienste:

Neu: Ab 06.04. zusätzliche Live-Gottesdienste täglich!

Startklar - mit Bibel TV in den Tag!

Mo.-Fr. 06.30 - 07.00 Uhr Heilige Messe live aus dem Salzburger Dom

Mo. 07.30 - 07.55 Uhr Glaube am Morgen - mit der Creativen Kirche

Fr. 07.30 - 07.55 Uhr Glaube am Morgen - live mit der Creativen Kirche

Di. und Do. 07.30 - 07.55 Uhr Live mit dem Gebetshaus Augsburg

Mo.-Sa. 08.00 - 08.45 Uhr Heilige Messe live aus dem Kölner Dom

Sonntags-Gottesdienste - Liveübertragung auf Bibel TV - immer ab 10.00 Uhr

04.04. 10:00 - 11.00 Uhr aus dem Salzburger Dom

11.04.. 10.00 - 11.00 Uhr

18.04.. 10.00 - 11.30 Uhr aus dem Würzburger Dom

25.04.. 10.00 - 11.30 Uhr Freikirchlicher Gottesdienst

Mittwoch, 07.04.

21.10 Beten mit der Bibel - die 30-Stunden-Gebetschallenge

Das Gebet ist eines der wichtigsten Bestandteile des christlichen Lebens. Bibel TV Volontärin Mirjana macht eine Challenge dazu.

Neue Predigt-Krimiserie

Smoketown - US-Krimiserie

Nach einem mysteriösen schockierenden Mord in Smoketown widmen sich drei Menschen dem Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit, Armut und Rassismus in der benachbarten Vorstadt. Das Team aus dem stellvertretenden Polizeichef (Michael Shenefelt), einer Reporterin (Viviana Chavez) und einem jungen Mädchen (Chelsea Brooks) setzt sich mit außergewöhnlichem Engagement und aus innerer Überzeugung für kulturelle Vielfalt und die Rechte Benachteiligter ein.

Das Besondere an der Serie ist, dass Pastor Leon Fontaine (Senior Pastor der Springs Church Gemeinde in Kanada) den christlichen Kontext des Falls erläutert und die Verbindung zwischen der Bibel und den Geschehnissen in Smoketown herstellt.

Ab 16.04.2021 immer freitags um 22.00 Uhr mit jeweils 2 Folgen

Zur Erinnerung an den Theologen und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer:

Freitag, 09.04.

20.15 Bonhoeffer - die letzte Stufe - Spielfilm, Deutschland 2000

Besetzung: Dietrich Bonhoeffer (Ulrich Tukur), Maria von Wedemeyer (Johanna Klante), sein Gegner Manfred Roeder (Robert Joy), Hans von Dohnanyi (Ulrich Noethen), Christel von Dohnanyi (Tatjana Blacher), Sabine Leibholz (Susanne Lothar), Gerhard Leibholz (Dominique Horwitz) u.a.

Der dramatische Film erzählt die Lebensgeschichte des christlichen Theologen und Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer. Von seinem Glauben angetrieben und um sich dem Naziregime entgegenzustellen, begibt sich Bonhoeffer in die deutsche Spionageabwehr.

Sonntag, 11.04.

20.15 Bonhoeffer - Dokumentation

Der Name Dietrich Bonhoeffer steht für den mutigen und aufrechten Kampf gegen Unmenschlichkeit und Unrecht. Anhand von bekanntem und weniger bekanntem Archivmaterial und mit Interviews von Zeitzeugen und internationalen Experten vermittelt die Dokumentation "Bonhoeffer" einen Einblick in das Leben des Pazifisten und evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer.

Spielfilme

Samstag, 10.04.

20.15 Die Zehn Gebote - Spielfilm, USA 2006

Mit Dougray Scott, Linus Roache, Omar Sharif

Ägypten im 13. Jahrhundert vor Christus: Die Tochter des Pharaos findet ein ausgesetztes Waisenkind in einem Binsenkörbchen auf dem Nil. Sie nimmt den kleinen Mose mit in den Palast, wo er als Prinz aufwächst. Als er jedoch von seiner hebräischen Herkunft erfährt, bricht Mose mit den Ägyptern. Ein verzweifelter Kampf um die Freiheit seines versklavten Volkes beginnt.

Zum Todestag von Bernadette von Lourdes am 16. April:

Freitag/ Samstag, 16./17.04., jeweils 20.15 Uhr

Bernadette von Lourdes - Zweiteiliger Historienfilm, 2000

Mit Angèle Osinski, Alessandro Gassman, Florence Darel u.a.

Nachdem die junge Bernadette auf eine außergewöhnliche Quelle gestoßen ist, kommen Tausende von Menschen nach Lourdes, um geheilt zu werden. 1933 wurde Bernadette von Lourdes heiliggesprochen.

Freitag, 23.04.

20.15 Glaube, Liebe und Hoffnung

Spielfilm, USA 2019. Mit Michael Richards, Peta Murgatroyd

Jimmy Hope ist Witwer und Vater von zwei Töchtern. Die kleine Demetra macht sich Sorgen um ihren Vater: Sie meint, er sollte sich endlich wieder verlieben und glücklich werden! Ein Tanzwettbewerb, den Demetras attraktive Tanzlehrerin veranstaltet, kommt wie gerufen. Ihr Vater wäre der perfekte Kandidat und Faith die perfekte Frau für ihn. Bei so viel guten Vorzeichen wendet sich Demetra mit ihrer Idee gleich direkt an die höchste Instanz: Sie betet zu Gott. Wird er ihr Gebet erhören? - Für seine schwungvolle Komödie konnte Regisseur Robert Krantz die Profi-Tänzerin Peta Murgatroyd engagieren, die u. a. durch die amerikanische Version der Tanzshow "Let's Dance" bekannt ist.

Samstag, 24.04.

22.00 Unplanned - Was sie sah, veränderte alles! - Spielfilm, USA 2019

Abby Johnson (Ashley Bratcher) arbeitet bei dem Unternehmen "Planned Parenthood". Dort berät sie Frauen, die über einen Schwangerschaftsabbruch nachdenken. Davon überzeugt, den Frauen zu helfen, denen sie zu einer Abtreibung rät, wird sie eines Tages gebeten, im OP auszuhelfen. Was sie dort sieht, ändert alles für Abby. Sie schließt sich einer Organisation an, die für das Leben kämpft, und verärgert damit ihren ehemaligen Arbeitgeber.

Freitag, 30.04.

20.15 Sweet Inspirations - Kaufe Süßes, tue Gutes - Spielfilm, USA 2019

Mit Cassie Self (Maggie), Katherine Forbes (Ruth), Natalie Canerday (Dianna) u.a.

Ruth betreibt anerkannt und erfolgreich ein Frauenhaus, das trotz seines hohen Ansehens in eine finanzielle Schieflage gerät: Die Zwangspfändung droht, da Ruth den Kredit nicht mehr bedienen kann. Vier Frauen aus Ruths Gemeinde wollen hier nicht tatenlos zusehen. Eine von ihnen ist Maggie: Sie ist nicht nur erfolgreich im Job ist, sondern hat auch eine glückliche Familie. Dennoch fühlt sie sich manchmal unausgefüllt. Ruth und dem Frauenhaus zu helfen, ist für Maggie daher der perfekte Anlass, sich für andere Menschen und einen guten Zweck zu engagieren. Gemeinsam mit ihren Freundinnen organisiert sie einen Cupcake-Verkauf - jedoch zunächst ohne Erfolg. Doch dann kommen sie auf die rettende Idee: Sie bewerben ihre Süßspeisen über Social Media.

Reihen

Wildes Brasilien

Die einzigartigen Naturfilme zeigen Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum. Sie dokumentieren in spektakulären Bildern atemberaubender Landschaften und die Herausforderung des täglichen Lebens für ihre wilden Bewohner.

Immer mittwochs, 20.15 Uhr

Die Folgen:

07.04. Das wilde Herz

14.04. Die Wasserwelt des Pantanal

21.04. Küstenparadiese

28.04. Die Fluten des Amazonas

Bibel TV das Gespräch

Menschen mit ungewöhnlichen Biografien teilen in dieser Gesprächsreihe interessante Aspekte ihres Lebens und inspirierende Erfahrungen mit Gott.

Immer montags 21.50 Uhr (Wdh. dienstags 11.30 Uhr)

12.04. YADA Worship - Jerry und Julie Devendraraj: "Alles tanzt - Neue Perspektiven zum Lobpreis": So fröhlich kann Begegnung mit Gott klingen

19.04. Henok Worku: "Jung sterben - Ganze Sache mit Jesus": Henok Worku erschien die Stimme Gottes bei einem Nahtoderlebnis

26.04. Malte Detje: "Im Zweifel für Gott": Bente Rathjen spricht mit Pastor Malte Detje darüber, wie wichtig es ist, den Zuspruch von Gott nicht aus den Augen zu verlieren

Live Gottesdienste ab 07. April auf der Bibel TV Live-Plattform - eine Auswahl

www.bibeltv.de/live-gottesdienste

07.04. 18.30 Heilige Messe. Pfarrkirche St. Anton, Balderschwang

09.04. 18.30 Abendmesse, Kölner Dom

11.04. 10.00 Gottesdienst. Ev.-Luth. Johanniskirche Hamburg-Rissen

11.04. 10.00 Heilige Messe, Dom Würzburg

11.04. 11.30 Gottesdienst, Elim-Kirche Hamburg

14.04. 18.00 Heilige Messe, Bistum Münster

17.04. 18.00 Domvesper, Berliner Dom

18.04. 09.00 Evangelische Kirchengemeinde Neppendorf, Siebenbürgen

18.04. 10.00 ICF Kids, ICF Berlin

18.04. 14.00 Gottesdienst, New Life Church. Düsseldorf

18.04. 19.00 Bible Study, HOPE & LIFE Church. Schweiz

20.04. 17.30 Heilige Messe, Erzdiözese München und Freiburg

25.04. 10.30 Gottesdienst, Ev. Brückengemeinde Heidenheim

25.04. 10.00 Gottesdienst, Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg

26.04. 18.00 Montagsmesse, Stift Heiligenkreuz. Österreich

28.04. 18.25 Heilige Messe, Freiburger Münster

...und viele weitere Übertragungen

