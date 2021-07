Andritz AG

EANS-Adhoc: ANDRITZ erhöht Ergebniserwartung für das Gesamtjahr 2021

-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen 19.07.2021 Graz - 19. Juli 2021. Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ gibt aufgrund einer über den Erwartungen liegenden positiven Entwicklung des operativen Geschäftes in den vergangenen Monaten vorläufige Zahlen für das 2. Quartal 2021 bekannt. Auf Basis der vorliegenden vorläufigen Zahlen erzielte ANDRITZ im 2. Quartal 2021 einen Umsatz von ca. 1,5 Milliarden Euro und ein EBITA von rund 125 MEUR. Aufgrund dieser erfreulichen Ergebnisentwicklung erwartet ANDRITZ nunmehr aus heutiger Sicht für das Gesamtjahr 2021 einen deutlichen Anstieg des berichteten EBITA im Vergleich zum Vorjahr und rechnet mit einer Rentabilität (EBITA-Marge berichtet) von rund 8% (EBITA-Marge berichtet 2020: 5,9%). Aus heutiger Sicht werden für 2021 keine wesentlichen Sondereffekte erwartet. Beim Umsatz des Gesamtjahres 2021 wird weiterhin mit einem leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Bei der bisherigen Financial Guidance 2021, die am 3. März 2021 veröffentlicht wurde, ging ANDRITZ - aufgrund des reduzierten Auftragseingangs 2020 - von einem gegenüber dem Vorjahr etwas verringerten Umsatz (2020: 6.699,6 MEUR) aus. Beim berichteten EBITA wurde ein Anstieg gegenüber 2020 (391,7 MEUR) erwartet. Das EBITA bereinigt um Sondereffekte wurde stabil im Vergleich zum Vorjahr erwartet (EBITA 2020 bereinigt: 471,1 MEUR). Die endgültigen Geschäftszahlen für das 1. Halbjahr / 2. Quartal 2021 werden wie geplant am 30. Juli 2021 veröffentlicht. Anmerkung: MEUR = Millionen Euro - Ende - ANDRITZ-GRUPPE Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ liefert ein breites Portfolio an innovativen Anlagen, Ausrüstungen, Systemen und Serviceleistungen für die Zellstoff- und Papierindustrie, den Bereich Wasserkraft, die metallverarbeitende Industrie und die Umformtechnik, für Pumpen, die kommunale und industrielle Fest-Flüssig-Trennung sowie die Tierfutter- und Biomassepelletierung. Das globale Produkt- und Serviceangebot wird durch Anlagen zur Energieerzeugung, zur Rauchgasreinigung, für Recycling sowie zur Produktion von Vliesstoffen und Faserplatten abgerundet. Innovative Produkte und Dienstleistungen im Bereich der industriellen Digitalisierung werden unter dem Markennamen Metris angeboten und unterstützen Kunden dabei, die Benutzerfreundlichkeit, Effizienz und Rentabilität von Anlagen zu steigern. Der börsennotierte Konzern hat rund 26.950 Mitarbeiter und über 280 Standorte in mehr als 40 Ländern. Rückfragehinweis: Dr. Michael Buchbauer Head of Group Finance, Corporate Communications & Investor Relations Tel.: +43 316 6902 2979 Fax: +43 316 6902 465 mailto:michael.buchbauer@andritz.com Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

