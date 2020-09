Andritz AG

-------------------------------------------------------------------------------- Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: Dipl-Ing. Wolfgang Semper (Natürliche Person) -------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: Meldepflichtige Person ist Person mit Führungsaufgaben Funktion: Vorstand -------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: Andritz AG LEI: 549300VZKC61IR5U8G96 -------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: ISIN: AT0000730007 Beschreibung des Finanzinstruments: Call-Optionen, deren Underlying Aktien der ANDRITZ AG sind. Ausübungskurs: 31,20 EUR Geschäftsart: Zuteilung von Call-Optionen auf ANDRITZ-Aktien im Rahmen des von der Hauptversammlung am 7.7.2020 genehmigten Aktienoptionsprogramms nach Vorweis eines Eigeninvestments von zumindest 40.000 EUR in ANDRITZ-Aktien. Datum: 14.09.2020; UTC+02:00 Handelsplatz: außerhalb eines Handelsplatzes Währung: Euro Preis Volumen 0 37.500 Gesamtvolumen: 37.500 Gesamtpreis: 0 Durchschnittspreis: 0 -------------------------------------------------------------------------------- Erläuterung: Laufzeit und Ausübungsbedingungen siehe folgnder Link: https://www.andritz.com/resource/blob/350072/ee60ebdeb0c5bbb9744f3df8753a8266/an dritz-hv-2020-sop-2020-neu-d-data.pdf Rückfragehinweis: Dr. Michael Buchbauer Head of Group Finance Tel.: +43 316 6902 2979 Fax: +43 316 6902 465 mailto:michael.buchbauer@andritz.com Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

