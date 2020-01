Sparda-Bank Baden-Württemberg eG

Bis zu 1.500 Euro für Kitaprojekt gewinnen

SpardaImpülsle: 85.000 Euro für Kitas in BW

Ab sofort können sich Kindertagesstätten aus Baden-Württemberg beim Kita-Förderwettbewerb "SpardaImpülsle" bewerben. Ab 10. Februar 2020 kann dann jeder Bürger auf spardaimpuelsle.de kostenlos mitentscheiden, welche Kitaprojekte gefördert werden sollen. Die 150 Kitas mit den meisten Stimmen erhalten bis zu 1.500 Euro. Mit SpardaImpülsle unterstützt die Stiftung Bildung und Soziales der Sparda-Bank Baden-Württemberg in 2020 Kitaprojekte mit einer Gesamtfördersumme von 85.000 Euro.

Vom 2. Januar bis zum Bewerbungsende am 6. März 2020 können unter www.spardaimpuelsle.de Bewerbungen eingereicht werden. Die thematische Vielfalt wird durch die drei Kategorien "Natur", "Kreativität" und "Bewegung" gegeben, in denen die Projekte einzureichen sind. Dabei kann es sich um ein bereits laufendes oder ein neues Projekt handeln. Teilnehmen können Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg, die gemeinnützig anerkannt sind oder einen gemeinnützig anerkannten Träger haben.

"Wir hoffen, mit SpardaImpülsle viele kleine Impulse in Kindertageseinrichtungen im gesamten Bundesland setzen und tolle Projekte ankurbeln zu können", sagt Martin Hettich, Stiftungsratsvorsitzender der Stiftung Bildung und Soziales der Sparda-Bank Baden-Württemberg. "Dabei entscheiden nicht wir, welche Projekte uns besonders gut gefallen, sondern die Bürgerinnen und Bürger selbst." Denn ab 10. Februar können alle Bürger online kostenlos mitentscheiden, welche Projekte unterstützt werden sollen. Die 150 Kitaprojekte mit den meisten Stimmen erhalten eine Förderung zwischen 250 und 1.500 Euro - allein durch die Abstimmung der Bürger. Zusätzlich werden noch Jurypreise an besondere Projekte mit einer Gesamtsumme von 15.000 Euro vergeben. Die Jury besteht in diesem Jahr aus WWF Deutschland, der Christoph Sonntag Stiphtung sowie der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg.

Mit dem Förderwettbewerb will die Stiftung Bildung und Soziales der Sparda-Bank Baden-Württemberg das öffentliche Bewusstsein für das Engagement der Kindertageseinrichtungen und der vielen kooperierenden Einrichtungen schärfen und "Verantwortung in der Region übernehmen, in der unsere Mitglieder wohnen - nicht nur bei finanziellen Fragen, sondern auch im Rahmen von sozialen und kulturellen Projekten", so Hettich weiter.

SpardaImpülsle - das kleine Geschwisterchen von SpardaImpuls

Die Stiftung Bildung und Soziales führt seit 2014 den jährlichen Schulförderwettbewerb "SpardaImpuls" durch, einen ähnlichen Wettbewerb wie SpardaImpülsle nur eben nicht für Kitas, sondern für Schulen in Baden-Württemberg. "Wir sind überwältigt von der Vielzahl und dem Ideenreichtum der hiesigen Schulen, die sich in den letzten Jahren bei SpardaImpuls beworben haben. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, mit "SpardaImpülsle" neben Schulen nun auch in den Kitas kleine Impulse zu setzen. Ein aus unserer Sicht toller Beitrag zum Bildungssystem", erklärt Martin Hettich.

