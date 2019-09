Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung: zur Generaldebatte im Bundestag

Aus der Generaldebatte von diesem Mittwoch bleibt neben dem Bekenntnis zu den international vereinbarten CO2-Minderungszielen nicht viel mehr als der Satz der Kanzlerin, dass Klimaschutz natürlich Geld kosten werde. Details? Fehlanzeige. Ist es die Angst vor der eigenen Courage, die dazu führt, dass die Regierung so defensiv mit ihren Plänen umgeht? Mag sein, dass hinter den Kulissen mit Blick auf die entscheidende Sitzung des Klimakabinetts am Freitag in einer Woche noch nicht alle Feinheiten geklärt sind. Merkels Zurückhaltung - und die ihrer Minister - dürfte allerdings noch einen anderen Grund haben. Längst hat sich in der GroKo-Regierung die Erkenntnis durchgesetzt, dass das Ganze kein Gewinnerthema ist.

