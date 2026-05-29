Pharma Deutschland e.V.

Achtung Versichertenverunsicherung! Krankenkassen sprechen von Explosion der Arzneimittelpreise - die eigenen Daten zeigen das Gegenteil

Berlin (ots)

Debatte über Arzneimittelpreise braucht mehr Sachlichkeit

Die Diskussion über angeblich explodierende Arzneimittelpreise braucht mehr Sachlichkeit. Darauf weist Pharma Deutschland mit Blick auf den aktuellen GKV-Arzneimittelindex des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) hin, der für den Gesamtmarkt bis April 2026 keine Preisexplosion, sondern leicht sinkende Arzneimittelpreise ausweist.

Während Krankenkassen in der aktuellen politischen Debatte um das GKV-Spargesetz immer neue Eingriffe in den Arzneimittelmarkt fordern und steigende Preise zum zentralen Problem erklären, zeigen ihre eigenen Datengrundlagen ein deutlich differenzierteres Bild. Selbst in dem Bereich patentgeschützter Arzneimittel, der besonders häufig als Beleg für eine aus dem Ruder laufende Entwicklung herangezogen wird, lässt sich aus dem Preisindex kein pauschales Explosionsnarrativ ableiten.

"Die Krankenkassen müssen aufpassen, dass ihnen ihre widersprüchliche Kommunikation nicht um die Ohren fliegt", sagt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland. "Mit ihrer Kommunikation verspielen die Krankenkassen systematisch Vertrauen und beschädigen die Grundlage für einen gesundheitspolitischen Diskurs mit allen Beteiligten. Wer dem Alarmismus gegenüber den eigenen Analysen den Vorzug gibt, verunsichert die eigenen Versicherten."

Hinzu kommt, dass in der Debatte regelmäßig mit Kosten einzelner neuer Hochpreisarzneimittel argumentiert wird. Solche Beispiele sind rechnerisch korrekt, sie taugen aber nicht dazu, die Preisentwicklung des gesamten Marktes zu beschreiben, weil sie seltene Extremfälle stark übergewichten und dadurch ein verzerrtes Bild erzeugen.

"Mit Einzelfällen und ungewichteten Werten lässt sich schnell ein Schreckensbild zeichnen", so Brakmann. "Aber aus wenigen Fällen wird noch keine allgemeine Preisexplosion."

Pharma Deutschland warnt deshalb davor, auf dieser Grundlage weitere Spargesetze zu legitimieren. Wenn das GKV-Spargesetz den Zugang zu Therapien zusätzlich erschwert, droht am Ende eine Behandlung nach Kassenlage statt nach medizinischem Bedarf. Der Verband fordert eine faktenbasierte Debatte über Arzneimittelpreise, Arzneimittelausgaben und demografische Entwicklung. Wer tragfähige Entscheidungen treffen will, muss zwischen Preisentwicklung, Ausgabenanstieg, Strukturveränderungen und gezielter Versorgung schwerkranker Menschen unterscheiden - statt alles in ein populäres Explosionsnarrativ zu pressen.

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Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.

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