Pharma Deutschland e.V.

Apothekenreform ist wichtiger Schritt für eine stabile Gesundheitsversorgung in Deutschland

Pharma Deutschland begrüßt Impfen in den Apotheken als wichtigen Fortschritt der Gesundheitsprävention

Berlin (ots)

Pharma Deutschland begrüßt die heute vorgestellten Eckpunkte der Bundesregierung zur Apothekenreform zum Impfen. Aus Sicht der Pharmabranche ist die Reform ein wichtiger Schritt, um die flächendeckende und verlässliche Gesundheitsversorgung in Deutschland weiter zu sichern und die Gesundheitsprävention durch Impfungen auszubauen.

Dazu sagt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland: "Mit der Bekanntgabe der Eckpunkte hat Gesundheitsministerin Warken die Grundlage dafür gelegt, dass der Deutsche Apothekertag 2025 wieder mehr über die Möglichkeiten der Apotheken spricht als über deren Risiken. Ein zentrales Signal der Eckpunkte halten wir für besonders wichtig. Es ist die geplante Erweiterung der Impfmöglichkeiten in Apotheken. Gerade bei Schutzimpfungen kommt es darauf an, viele Menschen einfach und schnell zu erreichen. Apotheken sind dafür genau die richtige Anlaufstelle. Mit erweiterten Kompetenzen und Impfangeboten über Covid und Grippe hinaus, können sie wesentlich dazu beitragen, mehr Menschen wirksam vor Infektionskrankheiten zu schützen. Diese Regelung kann ein entscheidender Hebel werden, die Impfquoten in Deutschland nachhaltig zu verbessern. Wenn wir jetzt alle gemeinsam daran arbeiten, diesen langen vernachlässigten Hebel für eine bessere Gesundheitsprävention endlich umzulegen, wäre das ein Riesenerfolg."

Pharma Deutschland wird die Apotheken bei der Umsetzung dieser neuen Aufgaben nach Kräften unterstützen. Ein konkretes Beispiel ist die bundesweite Aktion "Lange Nacht des Impfens" am 8. Oktober, an der sich zahlreiche Apotheken beteiligen werden.

Weitere geplante Eckpunkte, die aus Sicht von Pharma Deutschland wegweisende und gute Regelungen im kommenden Apothekengesetz werden können, sind die Entlastung bei Retaxationen und die Flexibilität bei den Öffnungszeiten. Pharma Deutschland wird sich die Vorschläge im Detail anschauen und auch den Vorschlag zur Stärkung der Möglichkeiten der Selbstmedikation erneut einbringen. "Die Ideen im GKV-System Effizienzen zu heben und die Apotheken zu stärken liegen auf dem Tisch.", so Brakmann. Diese würden Planungssicherheit für die Apothekenbetriebe und Entlastung für die GKV schaffen und auch die Rolle der Apotheken im Gesundheitssystem stärken.

______________

Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.

Original-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell