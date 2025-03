CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag

Auftakt "Zukunftsgarantie": CSU-Fraktion verstärkt Dialog mit junger Generation

München (ots)

Die CSU-Landtagsfraktion startet mit der "Zukunftsgarantie" eine neue Initiative, um jungen Menschen in Bayern eine Perspektive zu bieten und ihre Anliegen aktiv in die politische Arbeit einzubeziehen. Im Rahmen der Auftaktveranstaltung diskutierten Vertreter der CSU-Fraktion mit bayerischen Influencern über die Themen, die junge Menschen besonders bewegen, sowie über ihre Erwartungen an eine sichere und vielversprechende Zukunft. Gerade in einer zunehmend digitalen Welt ist es entscheidend, junge Menschen dort abzuholen, wo sie sich informieren und austauschen - auf Social Media, in digitalen Netzwerken und über neue Kommunikationsformate. Die "Zukunftsgarantie" ist das Versprechen, die junge Generation aktiv in die Gestaltung der Zukunft einzubinden.

Klaus Holetschek, Vorsitzender der CSU-Landtagsfraktion, betont: "Gerade vor dem Hintergrund der Bundestagswahlergebnisse bei Erstwählern ist es für uns als CSU-Fraktion entscheidend, die Anliegen und Erwartungen der jungen Generation besser zu verstehen und darauf einzugehen. Die Jugend ist nicht nur unsere Zukunft, sondern bereits heute eine treibende gesellschaftliche Kraft. Mit der 'Zukunftsgarantie' setzen wir ein klares Zeichen: Wir hören zu, wir wollen verstehen und wir wollen gestalten - gemeinsam mit den jungen Menschen in Bayern."

Josef Heisl, jugendpolitischer Sprecher der CSU-Landtagsfraktion, ergänzt: "Die Auftaktveranstaltung dient als Plattform für einen Austausch auf Augenhöhe. Im Fokus dabei: Themen der jungen Generation. Wir werden die Ergebnisse in unsere weitere politische Arbeit einfließen lassen und den Dialog mit jungen Menschen in Bayern kontinuierlich fortsetzen. Denn: Wenn wir die Zukunft im Blick haben, dann müssen wir auch die Menschen in unsere Politik mit einbeziehen, die in Zukunft das Gestalten übernehmen - die Jugend von heute. Nur so kann eine nachhaltige und langfristige Politik funktionieren."

Maximilian Böltl, Vorsitzender der AG Junge Gruppe der CSU-Landtagsfraktion, unterstreicht: "Junge Menschen müssen die Möglichkeit haben, sich aktiv in politische Entscheidungsprozesse einzubringen. Mit der 'Zukunftsgarantie' wollen wir Brücken bauen, Dialogräume schaffen und gemeinsam herausarbeiten, welche Weichenstellungen für eine erfolgreiche Zukunft notwendig sind. Unser Ziel ist es, Politik nahbarer und verständlicher zu machen - denn nur so können wir das Vertrauen der jungen Generation stärken."

