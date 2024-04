CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag

Atomausstieg: CSU-Fraktion fordert lückenlose Aufklärung von Habeck

München (ots)

Zu den Cicero-Recherchen zum Atomausstieg äußert sich die wirtschaftspolitische Sprecherin der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag Kerstin Schreyer wie folgt:

"Entweder hat Bundeswirtschaftsminister Habeck wissentlich gegen die Fakten entschieden oder er hat sein Haus nicht im Griff. Beides wäre fatal. Robert Habeck muss hier endlich reinen Tisch machen, sein heutiger Auftritt in der Sondersitzung des Bundestags-Ausschusses für Klimaschutz und Energie wirft weitere Fragen auf. Zwischen der grünen ideologischen und einer logischen Energiepolitik liegen Welten. Die Ampel muss endlich in der Realität ankommen und die Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit der Energieversorgung in den Fokus nehmen. Alles andere schadet weiter unserer Wirtschaft und unserem Wohlstand. Auch jetzt stehen mit der Kraftwerkstrategie, dem Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur oder der Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren wichtige Weichenstellungen für die zukünftige Energieversorgung an."

Original-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell