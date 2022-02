CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag

Expertenanhörung zum Flugverkehr: CSU-Fraktion will ohne Verbote die Umweltbelastung mindern

München (ots)

Wachstum im Flugverkehr auch ohne Zunahme der Umweltbelastung: Die CSU-Fraktion sieht sich durch die heutige Expertenanhörung zur Zukunft des Flugverkehrs in ihrem Kurs bestätigt und setzt hier weiter auf Technologie und Fortschritt. Zudem erneuert sie ihre Forderung an den Bund, die Anbindung der bayerischen Flughäfen an das Fernverkehrsnetz der Bahn zu verbessern.

Dazu der verkehrspolitische Sprecher der CSU, Jürgen Baumgärtner:

"Die Anhörung hat gezeigt: Wir können zukünftig mehr Mobilität auch im Flugverkehr bei weniger Belastung für Mensch und Natur erreichen. Emissionsarme Antriebe und nachhaltige Flugkraftstoffe werden wir dabei durch ergebnisoffene Technologieforschung weiter in den Fokus bringen. Ökonomie und Ökologie sind auch im Flugverkehr vereinbar. Klar wurde aber auch, dass wir die Anbindung der bayerischen Flughäfen insbesondere an das Fernverkehrsnetz der Bahn deutlich verbessern müssen. Hier haben wir bereits wichtige Schritte mit der Beauftragung einer Studie für einen ICE-Anschluss des Flughafens München gemacht. Das müssen wir auch mit der neuen Ampel-Regierung in Berlin fortsetzen."

