BKK Mobil Oil stellt psychologisches E-Health-Angebot zur Stressbewältigung vor

Psychologische Hilfe und Beratung ohne vorherigen Organisationsaufwand. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/53836 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/BKK Mobil Oil/agrobacter" Bild-Infos Download

München (ots) - Leistungsdruck, Personalmangel und Kostensenkungen - viele Arbeitnehmerinnen und Arbeiternehmer in Deutschland sind massiven psychischen Belastungen ausgesetzt.* Bei vielen Berufstätigen kommen private Sorgen, die ständige Erreichbarkeit oder auch die Vereinbarkeit von Job und Familie als weitere Stressfaktoren hinzu. Dabei laufen chronisch gestresste Menschen Gefahr, eine psychische Störung zu entwickeln. Gemeinsam mit dem E-Health-Start-up Selfapy will die BKK Mobil Oil diesem Risiko gezielt entgegenwirken und bietet ihren Versicherten ab sofort ein psychologisches E-Health-Angebot zur Stressbewältigung an.

Stress kann krank machen und gilt als Hauptauslöser des Burnout Syndroms. Betroffene fühlen sich überlastet, erschöpft und ausgebrannt. Burnout ist eine Zusatzdiagnose, die Vorbote oder Bestandteil von schwerwiegenden Krankheiten wie Depression oder Angststörung sein kann. Ein neues E-Health-Angebot soll ab sofort frühzeitig gegensteuern und professionelle Unterstützung sicherstellen: So bietet das E-Health-Start-up Selfapy chronisch Gestressten anhand eines von Psychologen entwickelten und begleiteten Onlinekurses die Möglichkeit, die individuellen Belastungen in Alltag und Beruf zu reduzieren und geeignete Maßnahmen zur Stressbewältigung zu finden. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erlernen dabei u.a. die Grundlagen der Achtsamkeit sowie Techniken zur Entspannung und werden auf Wunsch von einem Psychologen mit Telefon- oder Chatgesprächen persönlich begleitet - wöchentlich und ohne Wartezeit.

"Um an psychologische Hilfe und Beratung zu kommen, ist in der Regel viel Geduld erforderlich. Mit dem Online-Stresspräventionskurs von Selfapy kann hingegen ohne vorherigen Organisationsaufwand begonnen werden. Unseren Versicherten bieten wir damit ein zeitgemäßes und individuelles Angebot", sagt Uta Lindner, Chief Digital Officer (CDO) der BKK Mobil Oil, zum Ausbau des E-Health-Portfolios. "Der Stresspräventionskurs basiert auf verhaltenstherapeutischen Ansätzen und wurde von erfahrenen Psychologen und Psychotherapeuten entwickelt. Das Angebot richtet sich an alle Menschen, die ihre persönlichen Ressourcen stärken wollen, um entspannter durch den Alltag gehen zu können. Die Inhalte sind nutzerfreundlich und spielerisch aufgebaut, mit interaktiven Übungen, Videos und informativen Texten", konstatiert Farina Schurzfeld, Co-Gründerin und CMO von Selfapy.

Der Online-Stresspräventionskurs von Selfapy ist zertifiziert durch die Zentrale Prüfstelle für Prävention. Versicherte der BKK Mobil Oil haben die Möglichkeit, sich die Kosten vollständig erstatten zu lassen. Nähere Informationen zum Online-Stresspräventionskurs von Selfapy und zur Kostenerstattung gibt es unter www.bkk-mobil-oil.de/selfapy. Hintergründe zu allen weiteren Gesundheitskursen der BKK Mobil sind unter www.bkk-mobil-oil.de/gesundheitskurse aufbereitet.

*Studie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Quelle: http://ots.de/2Yypm3

Pressekontakt:

BKK Mobil Oil Pressestelle

Telefon: 040 3002-11423

E-Mail: pressestelle@bkk-mobil-oil.de

Original-Content von: BKK Mobil Oil, übermittelt durch news aktuell