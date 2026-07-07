Capri-Sun

Wenn Kult auf Couture trifft: Capri-Sun setzt modisches Statement auf der Berlin Fashion Week

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Eppelheim/Heidelberg (ots)

Capri-Sun sorgte für einen überraschenden Auftritt bei der Berlin Fashion Week: Gemeinsam mit der Designerin Marina Hoermanseder brachte die Kultmarke ihr neues funktionales Getränk Capri-Sun +Electrolytes als exklusives Runway Piece auf den Laufsteg. Der Look verbindet Popkultur mit High Fashion - und wird nach der Show zugunsten der Kinderhilfsorganisation War Child versteigert.

Die Berlin Fashion Week ist bekannt für Überraschungen. Im Rahmen ihrer Spring/Summer 2027 Kollektion "Outer Space" präsentierte die österreichische Designerin Marina Hoermanseder nun erstmals ein exklusiv für Capri-Sun entworfenes Runway Piece. Mit ihrer unverwechselbaren Designsprache aus skulpturalen Lederkorsetts, markanten Schnallenelementen und außergewöhnlichen Silhouetten übertrug sie die Kultmarke in die Welt der High Fashion und schuf so eine ungewöhnliche Verbindung zwischen Kindheitsikone und Couture-Welt.

Ausgangspunkt der Zusammenarbeit war Capri-Sun +Electrolytes Mango-Peach - das neue funktionale Getränk der Marke, das fruchtigen Geschmack mit Magnesium sowie den Vitaminen C, B1 und B6 kombiniert. Entwickelt vor allem für junge Erwachsene und aktive Konsumenten, wird es im wiederverschließbaren 330-ml-Trinkbeutel angeboten.

Eine Kultikone in neuer Silhouette

Für den Runway der Berlin Fashion Week machte Marina Hoermanseder den silbernen Capri-Sun +Electrolytes-Trinkbeutel zum Ausgangspunkt eines futuristischen Looks, der sich harmonisch in das Kosmos-Motto ihrer Kollektion einfügte. Die typische taillierte Form des Trinkbeutels spiegelt sich im silbernen Korsettkleid wider, während die Capri-Sun-Farben Blau und Orange in dem markanten Schnallengürtel aufgegriffen werden. Auch das charakteristische Pluszeichen des +Electrolytes-Verpackungsdesigns findet sich als Gestaltungselement im Outfit wieder. Ein besonderes Detail sind die Boots, die mit einer Vielzahl blauer Drehverschlüsse des 330-ml-Trinkbeutels versehen wurden und damit ein ikonisches Markenelement auf kreative Weise aufgreifen.

Besonders stark: Das einzigartige Runway Piece wird im Nachgang zugunsten der Kinderhilfsorganisation War Child versteigert, die Kinder und Jugendliche in und aus Kriegs- und Krisengebieten weltweit unterstützt. Damit endet die Fashion-Kollaboration nicht mit dem letzten Schritt über den Laufsteg, sondern erhält eine Bedeutung, die weit über die Berlin Fashion Week hinausreicht.

"Mit Capri-Sun +Electrolytes betreten wir Neuland - sowohl im Getränkeregal als auch in der Markenkommunikation. Das neue funktionale Getränk richtet sich gezielt an junge Erwachsene und steht für die Weiterentwicklung unserer Marke. Die Kooperation mit Marina Hoermanseder macht sichtbar, wie sich Produktinnovation, Lifestyle und kulturelle Relevanz verbinden lassen. Genau deshalb war die Berlin Fashion Week für uns die perfekte Bühne", so Judith Förster, Head of Marketing bei Capri-Sun DACH.

Marina Hoermanseder, deren Kreationen bereits von internationalen Stars wie Kylie Jenner und Taylor Swift getragen wurden, ergänzt: "Ich liebe Kooperationen, bei denen zwei Welten aufeinandertreffen, die man im ersten Moment vielleicht gar nicht miteinander verbindet. Genau das hat diese Zusammenarbeit für mich so spannend gemacht. Dass das Design am Ende nicht nur auf dem Runway zu sehen ist, sondern mit der Versteigerung auch noch einen guten Zweck unterstützt, macht das Projekt für mich besonders."

Exklusives Bildmaterial zur Fashion-Kollaboration gibt es unter: Capri-Sun +Electrolytes x Marina Hoermanseder

Über Capri Sun

Die Marke Capri-Sun, im Besitz der Capri Sun Group Holding AG mit Sitz in der Schweiz, sorgt seit ihrer Einführung im Jahr 1969 für erfrischenden Genuss. Als privat geführtes Unternehmen verkauft Capri Sun jährlich über sechs Milliarden Trinkpackungen in mehr als 100 Ländern und ist damit die Nr. 1 unter den Kindergetränken sowie eine weltweit beliebte Kultmarke. Mit einer vielfältigen Auswahl an Geschmacksrichtungen und Produkten, darunter auch Varianten mit weniger oder ganz ohne zugesetzten Zucker, bleibt Capri-Sun die erste Wahl für Erfrischung und Spaß bei Kindern und Familien. Mit dem Trinkbeutel aus Monomaterial hat das Unternehmen eine innovative Verpackungslösung mit geringerem CO2-Fußabdruck als viele herkömmliche Alternativen entwickelt. Damit unterstreicht es sein Engagement für mehr Nachhaltigkeit.

Weitere Informationen zu Capri-Sun sowie all den Produkten unter Capri Sun Website

Allgemeines Bild- und Videomaterial unter Capri Sun Newsroom

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