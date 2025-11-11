Capri-Sun

Capri-Sun bringt die Sonne in den Karneval: Das Kultgetränk wird jetzt zum Kostüm

Eppelheim/Heidelberg

Ahoi, Helau und Alaaf! Ob Straßenkarneval, Hausparty oder Faschingsumzug - mit dem ersten offiziellen Capri-Sun-Kostüm beginnt die fünfte Jahreszeit jetzt besonders sonnig. Ab dem 11. November ist das Kostüm, das in Zusammenarbeit mit dem Hersteller Fritz Fries & Söhne entstanden ist, sowohl online als auch im Einzelhandel erhältlich. Zum Auftakt verlost Capri-Sun außerdem 11 x 11 Kostüme auf seinen Social-Media-Kanälen.

Capri-Sun-Fans haben ab sofort die Möglichkeit, sich selbst in das beliebte Kultgetränk zu verwandeln. Pünktlich zum traditionellen Start in die närrische Karnevalssaison am 11.11. um 11:11 Uhr präsentiert die Getränkemarke gemeinsam mit Fritz Fries & Söhne das erste offizielle Capri-Sun-Karnevalskostüm - inspiriert vom ikonischen Trinkbeutel, der seit Generationen für Spaß, Sonne und gute Laune steht.

Das One-Size-Kostüm ist ein echter Hingucker und lässt sich ganz einfach überziehen. Ob auf der großen Karnevalssitzung, beim Umzug oder auf der privaten Faschingsfeier: Das Kostüm verkörpert Lebensfreude und gemeinsame Momente ganz im Sinne der Marke Capri-Sun. Passende Accessoires, darunter eine Umhängetasche, ein Haarreif mit Mini-Beuteln und ein Fischerhut im Capri-Sun-Design, machen das Outfit komplett.

Zum Verkaufsstart verlost Capri-Sun außerdem insgesamt 11 x 11 der neuen Kostüme. Wer mitmacht, hat die Chance, die närrische Saison schon bald im kultigen Capri-Sun-Trinkbeutel zu feiern. Alle Informationen und Teilnahmebedingungen finden sich unter: https://www.capri-sun.com/de-de/kampagnen/11-11-kostuem-gewinnspiel

Mit dem neuen Karnevalskostüm sorgt Capri-Sun jetzt nicht mehr nur als Trinkbeutel, sondern auch im Karneval für strahlende Momente. Es ist ab sofort über ausgewählte Online-Shops und im gut sortierten Handel erhältlich.

Über Capri Sun

Die Marke Capri-Sun, im Besitz der Capri Sun Group Holding AG mit Sitz in der Schweiz, sorgt seit ihrer Einführung im Jahr 1969 für erfrischenden Genuss. Als privat geführtes Unternehmen verkauft Capri Sun jährlich über sechs Milliarden Trinkpackungen in mehr als 100 Ländern und ist damit die Nr. 1 unter den Kindergetränken sowie eine weltweit beliebte Kultmarke. Mit einer vielfältigen Auswahl an Geschmacksrichtungen und Produkten, darunter auch Varianten mit weniger oder ganz ohne zugesetzten Zucker, bleibt Capri-Sun die erste Wahl für Erfrischung und Spaß bei Kindern und Familien. Mit dem Trinkbeutel aus Monomaterial hat das Unternehmen eine innovative Verpackungslösung mit dem geringsten CO₂-Fußabdruck aller derzeit verfügbaren Getränkeverpackungen entwickelt und unterstreicht so sein Nachhaltigkeitsengagement.

Über Fries

Die Firma Fritz Fries & Söhne GmbH & Co. KG ist das größte deutsche Traditionsunternehmen im Karnevalssektor und europaweit einer der führenden Hersteller und Importeure von Karnevals- und Partyartikeln. 1924 in Idar-Oberstein gegründet, wird das Unternehmen mittlerweile in dritter sowie vierter Generation von Familienmitgliedern geleitet und schafft wichtige Arbeitsplätze in der Region. Als großes Plus von Fries gilt seit jeher das Bestreben, den Kunden nicht nur attraktive Produkte, sondern auch nachhaltige Problemlösungen zu bieten. Im Jahr 2024 feierte Fries sein 100-jähriges Jubiläum unter dem Motto „Fries – Familie – Spaß!“ und blickt mit Zuversicht auf die nächsten 100 Jahre.

