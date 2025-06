ZDF

ZDF-Programmhinweis

PW 24/25

15.05 Uhr

Bares für Rares /

Mainz (ots)

Bitte beachten Sie die aktualisierten Programmtexte: Dienstag, 10. Juni 2025, 15.05 Uhr Bares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Flugspielzeug, 50 Medaillen mit Kunstwerken von A. Dürer, eine Statuette von O. Schimmelpfennig, ein Schmuckset und eine Prunkvase. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 11. Juni 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Kinder-Friseurstuhl, ein Medaillon und Ohranhänger, einen Bilderrahmenspanner, einen Ring mit Tansanit und eine Singvogel-Spieldose. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 12. Juni 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Kamee-Brosche, ein verziertes Eisenschild, ein Rotamint-Rheingold-Spielautomaten, eine Bonbonniere und einen Bandring. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 13. Juni, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Gemälde von O. Dill, eine Brosche, ein Coca-Cola-Schild, eine Plastik von J. Lorenzl, zwei Anbietschalen und eine Deckenleuchte. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

