Gruselig gut vorbereitet: 5 Tipps für den perfekten Halloween-Abend mit Kindern inklusive fruchtigem Trinkspaß mit der neuen Capri-Sun "Spooky Edition"

Eppelheim (ots)

Wenn kleine Vampire auf Süßigkeitenjagd gehen und Spinnennetze die Wohnzimmer schmücken, ist klar: Halloween steht an. Für viele Familien ist eine kleine Gruselfeier am 31. Oktober längst zu einem jährlichen Ritual geworden. Damit Halloween für Kinder unvergesslich wird, helfen diese fünf Tipps bei der Vorbereitung. Mit dabei: die neue limitierte Capri-Sun "Spooky Edition", die das Fest fruchtig-erfrischend abrundet.

1. Mit Bastelspaß ins Halloween-Fieber

Der perfekte Halloween-Abend beginnt mit der richtigen Atmosphäre. Ob geschnitzte Kürbisse oder solche mit aufgemalten Fratzen, kleine Spinnen aus Pfeifenreinigern oder Papiergespenster zum Aufhängen - Kinder lieben es, selbst Hand anzulegen. Fensterbilder, Lichterketten, Geistergirlanden und selbst gemalte Warnschilder ("Betreten auf eigene Gefahr!") verwandeln die eigenen vier Wände in ein kleines Spukschloss.

2. Kleine Verwandlungen, große Halloween-Momente

Ob Hexe, Vampir oder Zombie: Halloween ist die große Bühne für Verkleidungskünstler. Oft reichen schon einfache Mittel. So gelingt ein einfaches Gespensterkostüm schon mit einem alten weißen Bettlaken: Augenlöcher ausschneiden und fertig ist der Look. Auch alte T-Shirts lassen sich mit roter Farbe und zerzausten Haaren zu einem schnellen Zombie-Outfit gestalten. Weiße Stofffarbe und ein paar Striche verwandeln ein schwarzes T-Shirt hingegen zu einem coolen Skelett-Outfit.

3. Snacks und Drinks mit Gruselfaktor

Neben dem Kostümspaß dürfen Snacks nicht fehlen. Mandarinen als Mini-Kürbisse oder Bananen-Geister sind schnell gemacht und bringen Halloween-Flair auf den Teller. Für den passenden Trinkmoment sorgt die neue limitierte Capri-Sun "Spooky Edition". Die beliebte Sorte Monster Alarm ist für kurze Zeit in sieben schaurig-schönen Designs erhältlich, darunter Vampire, Geister und Fledermäuse. Dekoriert in einer Schale mit zerknülltem schwarzem Papier, umgeben von Kunstspinnen oder kleinen LED-Lichtern, werden die Trinkbeutel zum Hingucker des Party-Buffets. Die Trinkbeutel eignen sich auch perfekt beim Trick-or-Treating oder als fruchtig-gruseliger Pausensnack unterwegs!

4. Schaurige Aktivitäten für die ganze Familie

Ein gelungener Halloween-Abend lebt davon, wie die Familie die Zeit gemeinsam gestaltet. Beim Kürbisschnitzen entstehen etwa kreative Gesichter, die später vor der Haustür leuchten. Das "Gruselbox"-Spiel bringt Spannung: Wer traut sich, in eine Kiste mit "Augen" aus geschälten Trauben oder "Würmern" aus kalten Spaghetti zu greifen? Eine Schatzsuche im Haus sorgt für einen kleinen Nervenkitzel, und ein Halloween-Quiz oder ein kinderfreundlicher Gruselfilm runden den Abend ab.

5. Erinnerungen festhalten

Damit die schönsten Momente des Halloween-Abends nicht verloren gehen, lohnt es sich, kleine Erinnerungen zu schaffen. Eine Fotoecke mit Kürbissen, dunklem Stoff, LED-Lichtern und Spinnennetzen schafft dafür den passenden gruseligen Hintergrund. Masken, ein leerer Bilderrahmen oder andere kleine Accessoires und Requisiten passend zu Halloween machen die Fotoecke komplett.

Mit der richtigen Mischung aus Kreativität, Vorbereitung und fruchtigem Trinkspaß wird der Gruselabend zu Hause zum Familienhighlight. Die neue Capri-Sun "Spooky Edition" liefert dafür nicht nur die passende Erfrischung, sondern auch ein Stück Halloween zum Mitnehmen. So wird aus jedem Trinkbeutel ein kleiner Monster-Moment und aus Halloween ein Fest, das noch lange in Erinnerung bleibt.

Über die neue Capri-Sun "Spooky Edition":

Fruchtiger Gruselspaß für Halloween-Fans: Mit sieben schaurigen Motiven, inklusive Vampir, Geist und Fledermaus, wird jeder Trinkbeutel zum kleinen Highlight. Die Sonderedition verbindet Erfrischung mit Halloween-Flair und ist ab sofort im 10er-Aktionskarton zum UVP von 4,29 Euro erhältlich.

Über Capri Sun

Die Marke Capri-Sun, im Besitz der Capri Sun Group Holding AG mit Sitz in der Schweiz, sorgt seit ihrer Einführung im Jahr 1969 für erfrischenden Genuss. Als privat geführtes Unternehmen verkauft Capri Sun jährlich über sechs Milliarden Trinkpackungen in mehr als 100 Ländern und ist damit die Nr. 1 unter den Kindergetränken sowie eine weltweit beliebte Kultmarke. Mit einer vielfältigen Auswahl an Geschmacksrichtungen und Produkten, darunter auch Varianten mit weniger oder ganz ohne zugesetzten Zucker, bleibt Capri-Sun die erste Wahl für Erfrischung und Spaß bei Kindern und Familien. Mit dem Trinkbeutel aus Monomaterial hat das Unternehmen eine innovative Verpackungslösung mit dem geringsten CO2-Fußabdruck aller derzeit verfügbaren Getränkeverpackungen entwickelt und unterstreicht so sein Nachhaltigkeitsengagement.

