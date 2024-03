BERLINER MORGENPOST

"Berliner Morgenpost": Mitgefühl geboten - Leitartikel von Birgitta Stauber zu Reaktionen auf den Terroranschlag in Moskau

Wer auf ein Rockkonzert geht, will unterhalten werden. Sucht die große Bühnenshow. Die Gemeinschaft, das ganz große Kulturerlebnis. Dafür steht die russische Band Piknik, laut Experten schon zu Sowjetzeiten eine Rocklegende und im späteren Russland erst recht. Das Konzert in der Crocus City Hall am Rande der russischen Hauptstadt Moskau war jedenfalls ausverkauft, als Terroristen den Veranstaltungssaal stürmten und ein Blutbad mit mindestens 137 Toten, vielen Verletzten und einer völlig zerstörten Veranstaltungshalle anrichteten.

Wie so oft bei Terroranschlägen wollen Täter möglichst viele Zivilisten töten. Und dafür hat die russische Gesellschaft all unser Mitgefühl verdient - und zwar auch in Zeiten des Krieges, den Machthaber Putin mit aller Härte gegen die Ukraine und damit gegen die ukrainische Bevölkerung führt.

Wenn die Terrormiliz "Islamischer Staat" hinter dem Anschlag steckt - und daran lassen Bekennerschreiben und Indizien wenig Zweifel -, dann geht es um die Werte einer säkularen Gesellschaft. Damit ist klar: Wir alle sind im Visier von Islamisten, müssen mit Anschlägen rechnen. Frankreich ruft auch aus leidiger Terrorerfahrung die höchste Terrorwarnstufe aus, die deutsche Innenministerin Nancy Faeser nennt die Terrorgefahr auch hierzulande "akut".

Die Rückkehr des Terrors setzt der ohnehin fragilen weltpolitischen Lage weiter zu, schon allein deshalb gibt es allen Grund zu Betroffenheit. Relativierungen, Häme gegenüber der russischen Bevölkerung sind dabei völlig fehl am Platz, denn es sind nicht die Menschen, die verantwortlich sind für den Angriffskrieg gegen die Ukraine. Sie haben den Terror genauso wenig verdient wie die Menschen von Paris, wo Islamisten im November 2015 bei einer Anschlagsserie 130 Menschen töteten - 90 allein im Konzertsaal Bataclan.

Doch anders als Franzosen, Deutsche oder Belgier sind Russen der Propaganda ihres Machthabers ausgeliefert. Es gibt keine freien Wahlen, da mag Putin noch so sehr über sein "grandioses" Ergebnis zur Wiederwahl aus der vergangenen Woche jubeln. Der Fall Nawalny zeigt, wozu der Apparat fähig ist im Umgang mit Dissidenten. Zudem sind die Medien bis zu den Lehrbüchern in den Schulen komplett vom Kreml gelenkt und überwacht.

Natürlich trägt eine Mehrheit der Gesellschaft das System Putin mit. Doch das ist kein Grund, die Ermordung von Zivilisten zu billigen. Mit der Propaganda-Beschallung des Kreml, die längst über KI, Bots und Geheimdienstaktivitäten in westliche Gesellschaften dringt, ist es schwer bis kaum möglich, sich ein objektives Bild zu machen. Die Gesellschaft wird von Putin, den man sicher einen Diktator nennen kann, missbraucht. Viele Russinnen und Russen leiden unter dem Krieg gegen die Ukraine, nicht nur die westlichen Sanktionen gegen Russland spüren sie unmittelbar. Mehr als 400.000 russische Soldaten sollen, so die ukrainischen Behörden, gefallen sein.

Putin will von seinem Versagen, die Gefahr rechtzeitig erkannt zu haben, ablenken - und bezeichnet die Ukraine als Drahtzieher. Die Verdächtigen werden öffentlich gefoltert und mit ihren Verletzungen zur Schau gestellt, nach dem Motto: Ihr wollt Rache? Da habt ihr sie. Statt den islamistischen Terror auch in Zusammenarbeit mit dem Westen zu bekämpfen, heizt er die Propagandaschlacht weiter an. Die Verrohung der Gesellschaft nimmt er in Kauf. Eine Friedensbewegung kann er eben nicht gebrauchen.

