BERLINER MORGENPOST

"Berliner Morgenpost": Radwege für die ganze Stadt

Kommentar von Jessica Hanack zum Berliner Radwegebau

Berlin (ots)

Der vollständige Kommentar: Berlin hat sich hohe Ziele gesetzt, was den Ausbau der Radwege in der Stadt betrifft - 40 Kilometer im sogenannten Radvorrangnetz sollen es in diesem Jahr werden. Blickt man auf die Zahlen, auf das, was tatsächlich auf den Straßen zu sehen ist, ist man davon noch ein Stück entfernt. Es zeigt sich erneut: Sich große Ziele zu setzen, genügt nicht. Es muss von Beginn an klar sein, wie die Umsetzung funktionieren kann, welche Mittel und wie viele Mitarbeiter dafür nötig sind. Bei Radwegen kommt hinzu, dass deren Ausbau in den Bezirken eine unterschiedlich hohe Priorität hat. Während in Friedrichshain-Kreuzberg und Treptow-Köpenick in diesem Jahr mehrere Kilometer mit Mitteln aus dem Radverkehrsprogramm gebaut wurden, sind es anderswo wenige Hundert bis gar kein Meter.

Klar: Mobilität unterscheidet sich in den Bezirken. Wer in der Innenstadt wohnt, kann oft mehr Wege mit dem Rad erledigen als jemand, der am Stadtrand lebt. Das muss berücksichtigt werden, und doch darf kein Stückwerk in Berlin entstehen. Vielmehr braucht es einen koordinierten Ausbau von Radwegen an Strecken, die stark befahren und gefährlich sind. Das bringt Sicherheit für Radfahrer, kann aber auch anderen Verkehrsteilnehmern nutzen, weil eine klare Aufteilung des Raums für weniger Konflikte sorgt.

Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) will mit mehreren Ideen den Radwegeausbau beschleunigen - durch eine Kooperation mit den Bezirken oder indem in ihrer Verwaltung Kompetenzen zum Radverkehr in einer Einheit gebündelt wurden. In der Praxis müssen sich die Neuerungen noch bewähren. Fest steht aber: Ein Radwegenetz kann nur durch Mitarbeit aller Bezirke entstehen.

